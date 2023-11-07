Депутат Нажметдинулы: По новому закону проверяющие должны дать бизнесу время исправить ситуацию

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК в среду, 8 ноября, депутаты рассмотрят законопроект по вопросам ведения бизнеса. Корреспондент Zakon.kz поговорил с мажилисменом Болатбеком Нажметдинулы о том, какие поправки содержит документ и что в них важного.

– Завтра Мажилис на пленарное заседание выносит в первом чтении законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ведения бизнеса". В чем суть этого законопроекта? Какие новые нормы в него заложены?



– Данные поправки – практическая реализация норм закона о регулировании предпринимательской деятельности, принятого в декабре 2021 года. Тот закон был разработан в целях реализации Послания главы государства от 1 сентября 2020 года, в котором система государственного контроля и надзора была переписана с чистого листа. Сегодня мы точечно вносим поправки в кодексы и законы, которые затрагивают закон 2021 года. Изменения коснутся 86 законодательных актов в самых разных сферах.

Основными задачами законопроекта является, во-первых, обеспечение прозрачности при проведении проверок со стороны государственных органов, во-вторых, усовершенствование процедуры проверок, в том числе их упрощение, в-третьих, регламентация мер оперативного реагирования в сферах надзора. Теперь все проверки, которых нет, в законе запрещены.

Все это в итоге позволит обеспечить благоприятные и, самое главное, понятные условия для ведения бизнеса.

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– Перечислите сферы, где отсутствует четкое регулирование осуществления госконтроля и надзора? И почему именно в этих сферах понадобился госконтроль?



– На сегодня имеются сферы, которые выведены из общего порядка проведения контроля. Например, из-за специфичности сферы контроля необходимо принять срочные меры в целях предотвращения угрозы жизни и здоровью населения и нет возможности предварительно уведомлять, регистрировать проверки.



В то же время порядок проведения госконтроля должен быть установлен только на уровне закона, поэтому законопроектом предлагается регламентировать в отраслевых законах порядок такого контроля. Это касается сфер безопасной эксплуатации судов, рыбного хозяйства, ветеринарно-санитарного контроля, оборота оружия, наркотических, психотропных веществ и прекурсоров, сферы госстатистики.

При этом аналогичный подход касается тех случаев, когда проверки осуществляются в отношении госорганов. Здесь законопроект предусматривает порядок его осуществления в 10 сферах контроля. Это качество оказания госуслуг, соблюдение законодательства по вопросам издания, госрегистрации и отмены нормативных правовых актов, развитие языков, система образования, гражданской обороны, информационной безопасности и другие. Все это позволит упорядочить систему госконтроля, гарантировать прозрачность проведения проверок.

– Если мы говорим о том, что где-то нужно контроль усилить, значит, параллельно есть и такие места, где он не нужен. Для кого исключат госконтроль?

– Госконтроль исключается в тех сферах, где отсутствует предпринимательская деятельность. Это всего четыре направления: за проведением антидопинговых мероприятий в спорте, за соблюдением правил воинского учета военнообязанных и призывников организациями, военнообязанными и призывниками, за соблюдением законодательства РК о реабилитации и банкротстве, а также о гоcзакупках

– В законопроекте говорится, что появятся новые виды контроля: самостоятельная форма осуществления контроля – расследование и что самое интересное – контрольный закуп в СЭС, что это значит?

– В целях реализации закона о регулировании предпринимательской деятельности с чистого листа министерствами здравоохранения, энергетики и сельского хозяйства предложено включить поправки по проведению расследования в своих сферах контроля.

Расследование нужно госорганам для проведения комплекса действий по определению причин и ответственных лиц за нарушение требований законодательства, возникновение событий, повлекших ущерб жизни и здоровью людей, окружающей среде и национальной безопасности.

Расследования, согласно проекту поправок, будут проводиться в четырех сферах. Это в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в области использования атомной энергии, защиты растений и электроэнергетики. По итогам расследования в отношении субъекта контроля и надзора, допустившего нарушение, ответственный орган будет принимать меры.

К примеру, если проверка пришла в кафе, где произошел случай отравления, но не выявила нарушений, то в рамках расследования служба СЭС может проверить поставщиков, склад, транспортную компанию, которая доставила продукцию, вплоть по всей цепочке. Это позволит оперативно и четко выявить источник заражения.

Что касается контрольного закупа, то он будет осуществляться органом контроля покупки в рамках госконтроля продукции и исследования закупленной продукции по параметрам безопасности. Контрольный закуп осуществляется в целях выявления факта реализации опасной продукции. В случае выявления нарушений в ходе контрольного закупа продукции с явными признаками порчи применяются меры по недопущению реализации данной продукции.

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– В целом, что даст принятие этих поправок бизнесу и гражданам?



– Принятие законопроекта позволит облегчить условия ведения предпринимательской деятельности, упорядочить систему госконтроля, гарантировать прозрачность их проведения, а также уменьшит контрольную нагрузку на бизнес, снизит коррупционные риски и обеспечит баланс интересов потребителей, субъектов предпринимательства и государства.

С другой стороны данные меры позволят госорганам законодательно реагировать только на правонарушителей и предотвращать наступление общественно опасных неблагоприятных происшествий, таких как аварии, отравления, пожары, производственные травмы, происшествия, крушения и другие инциденты, несущие угрозу жизни и здоровью населения, возникших по вине субъекта бизнеса.

Здесь главное понимать, что, если до принятия данного закона, согласно действующим НПА, госорганы должны были сразу штрафовать и привлекать к иным видам ответственности, то данным законопроектом вводится единый порядок, когда изначально проверяющий предупреждает бизнес, дает ему время на исправление ситуации, а только потом применяет наказание.