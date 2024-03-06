Парламент принял закон, снижающий административную нагрузку на бизнес

6 марта 2024 года депутаты Мажилиса согласились с поправками Сената, внесенными в закон по вопросам ведения бизнеса, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В целом, документ направлен на упорядочение форм государственного контроля и надзора, снижение административной нагрузки на бизнес.

Как отметил председатель Комитета по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса Нуртай Сабильянов, внесенные Сенатом поправки носят уточняющий характер, не меняют концепцию и содержание закона, принятого Мажилисом.

По его словам, Сенатом были внесены новые дополнения в части:

учета потерь при добыче твердых полезных ископаемых для целей расчета налога на добычу полезных ископаемых;

внесения изменений в размеры долей в составе Единого платежа с указанием округления их размеров до 100%;

недопущения к проверке сотрудников органов внутренних дел в случае отсутствия служебного удостоверения, а также конкретизации акта о назначении проверки, прав субъектов контроля, критериев отбора субъекта контроля на проверку в курируемых сферах и другие.

В целом, новые поправки в закон позволят обеспечить приведение форм государственного контроля и надзора в соответствие с базовыми принципами и подходами новой регуляторной политики, внедрить новые механизмы регулирования и защиты предпринимательской деятельности, снизить административную нагрузку на бизнес и, как следствие, соблюсти баланс интересов потребителей, субъектов предпринимательства и государства.