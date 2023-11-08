Статистика не изменилась: почему борьба государства с курением неэффективна

По данным Центра социальных и политических исследований "Стратегия", число курильщиков в Казахстане за 10 лет так и не изменилось. Глава центра Гульмира Илеуова отмечает, что запреты вейпов и электронных сигарет не улучшат ситуацию в стране, сообщает Zakon.kz.

Центр "Стратегия" представил результаты масштабного исследования, которое показало отношение пользователей электронных сигарет и изделий для нагревания табака к мерам госрегулирования. По словам авторов исследования, очень многие – пользователи инновационных продуктов, созданных как менее вредная альтернатива традиционному курению.

Координатор проектов центра Азат Мухамедиев отметил, что 47% респондентов указали, что их состояние значительно улучшилось при переходе на бездымные продукты. При этом как мужчины, так и женщины в одинаковой степени отмечают положительные изменения.

"78,6% опрошенных отмечают исчезновение неприятного табачного запаха, исходившего от одежды и от них самих в период, когда они курили сигареты. Люди указывают также на повышение одобрения со стороны окружающих и на подъем собственной личной самооценки, на снижение уровня стресса и нервозности. Во всех возрастных категориях (от 21 года до 60 лет) перешедшие на "бездымку" курильщики сообщают о снижении симптомов кашля и одышки. С точки зрения врачей, с которыми мы беседовали, это очень важный фактор влияния на здоровье. Почему вообще от курения начинается кашель? Так происходит из-за того, что дыхательные пути долгое время подвергаются воздействию вредных веществ, содержащихся в сигаретном дыме. В результате ткань легких повреждается, возникает воспаление, и дыхательные пути сужаются". Азат Мухамедиев

Фото: Zakon.kz

Однако государство не стремится создавать условия для перехода казахстанцев на менее вредные альтернативы. Минздрав, некоторые депутаты, общественные активисты из коалиции "За Казахстан, свободный от табачного дыма", Совета матерей, Ассамблеи народов Казахстана, продвигающие запрет вейпов, игнорируют подход снижения вреда. Это выглядит как шаг в интересах производителей сигарет, считают опрошенные.

При этом за 10 лет Минздраву так и не удалось снизить число никотинозависимых в стране.

"Стратегия" еще 10 лет назад также проводила исследование среди курильщиков, мы тогда выясняли фактическую долю курильщиков среди взрослого населения – их было 30%. В этот раз была зафиксирована ровно такая же доля – 30% взрослых жителей РК курят". Гульмира Илеуова

Это делает очевидным факт неэффективной борьбы с курением. Неэффективными считает Гульмира Илеуова и запреты, которые сегодня продвигает Минздрав в отношении вейпов и электронных сигарет. Спикеры поделились и мнением респондентов, участвовавших в исследовании центра.

"65% опрошенных считают, что подход к регулированию табачной/никотиновой продукции устарел и сводится в основном к запретам. 64% опрошенных разделяют мнение, что менее вредные табачные и никотиновые продукты регулируются так же, как и наиболее вредная форма табачной продукции – сигареты, и что такой подход не достигает основной цели – сокращения потребления табака в целом. Большинство респондентов (61%) критически оценивают работу Минздрава в данной сфере, считая, что не ведется должная профилактическая работа по предотвращению потребления наиболее вредной табачной и никотиновой продукции", – говорится в исследовании.

Опрошенные указали, что ожидают от законодателя введения сертификации как на электронные сигареты, так и на другие бездымные устройства.

Фото: Zakon.kz

"Если государство переходит к мерам запретительного характера, то, значит, оно расписывается в неспособности отрегулировать все это потребление и, соответственно, не может предложить или поддержать постепенные и последовательные шаги по снижению потребления сигарет. (...) Если за десять лет доля курящих не снизилась ни на процент, то не пора ли пересмотреть подходы, обратиться к опыту других стран – тех, где смогли снизить долю курящего населения до 10% и даже до 5%, как, например, в Швеции? Большинство перешедших на альтернативные бездымные продукты курильщиков в Казахстане не верят в эффективность текущих мер по борьбе с курением". Гульмира Илеуова

Она отмечает, что прежде чем вводить запреты на бездымную продукцию, государству стоит провести необходимые исследования, которые бы доказали вредность этих продуктов. В противном случае нынешняя борьба с курением, по ее словам, неэффективна.