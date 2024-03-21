Актуальность формирования национальной буржуазии отметили в беседе Токаев и Илеуова

Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял руководителя Общественного фонда "Центр социальных и политических исследований "Стратегия" Гульмиру Илеуову, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, на встрече с членом Национального курултая, социологом Гульмирой Илеуовой были обсуждены актуальные проблемы общественной жизни.



Особое внимание было уделено реализации предложений, высказанных на третьем заседании Национального курултая в Атырау. В частности, была подчеркнута важность продвижения среди молодежи таких ценностей, как трудолюбие и профессионализм. Была отмечена актуальность формирования национальной буржуазии, вносящей значимый вклад в развитие Казахстана. Кроме того, в ходе беседы было указано на необходимость укоренения в обществе культа знаний и инновационного мышления, внедрения принципов "Закон и порядок" и "Социальная справедливость" в целях повышения конкурентоспособности нации.

Гульмира Илеуова высказала свои предложения, касающиеся дискуссии вокруг государственных символов, а также взаимодействия госорганов с неправительственными организациями.

Ранее Токаев принял директора Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований Даулета Сарсенбаева.