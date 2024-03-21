Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Актуальность формирования национальной буржуазии отметили в беседе Токаев и Илеуова

президент РК, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2024 16:40 Фото: Акорда
Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял руководителя Общественного фонда "Центр социальных и политических исследований "Стратегия" Гульмиру Илеуову, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, на встрече с членом Национального курултая, социологом Гульмирой Илеуовой были обсуждены актуальные проблемы общественной жизни.

Особое внимание было уделено реализации предложений, высказанных на третьем заседании Национального курултая в Атырау. В частности, была подчеркнута важность продвижения среди молодежи таких ценностей, как трудолюбие и профессионализм. Была отмечена актуальность формирования национальной буржуазии, вносящей значимый вклад в развитие Казахстана. Кроме того, в ходе беседы было указано на необходимость укоренения в обществе культа знаний и инновационного мышления, внедрения принципов "Закон и порядок" и "Социальная справедливость" в целях повышения конкурентоспособности нации.

Гульмира Илеуова высказала свои предложения, касающиеся дискуссии вокруг государственных символов, а также взаимодействия госорганов с неправительственными организациями.

Ранее Токаев принял директора Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований Даулета Сарсенбаева.

Читайте также

Казахстан и Кыргызсьтан намерены углубить и расширить союзническое сотрудничество
Казахстан и Кыргызстан намерены углубить и расширить союзнические отношения
США
В США для участия в саммите приглашены лидеры Филиппин и Японии
встреча
Сагинтаев поговорил с Путиным о полном переходе на расчет в нацвалютах в ЕАЭС
Елена Беляева
Токаев Касым-Жомарт
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новый вид мошенничества в Казахстане
Новый вид мошенничества набирает обороты: в МВД дали пояснение
МЧС сделало важное предупреждение для жителей Алматы
МЧС сделало важное предупреждение для жителей Алматы
Где находится Карим Масимов
Где находится Карим Масимов
Баян Алагузова показала &quot;сыночка&quot;
Баян Алагузова показала "сыночка"
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: