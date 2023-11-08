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Ерлан Карин выступил на генеральной конференции ЮНЕСКО

выступление Фото: Акорда
Государственный советник, председатель Национальной комиссии Казахстанп по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО Ерлан Карин выступил на общеполитических дебатах 42-й генеральной конференции ЮНЕСКО, проходящей в Париже, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, в своем выступлении Ерлан Карин подчеркнул, что Казахстан придает большое значение развитию всестороннего сотрудничества с ЮНЕСКО.

По мнению государственного советника, это сотрудничество способствует успешному проведению в Казахстане политических, экономических и социально-гуманитарных реформ. Вниманию делегатов был представлен ряд актуальных инициатив, озвученных в выступлении президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева на втором заседании Национального курултая в городе Туркестане и в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2023 года.

"Цель проводимых в стране реформ заключается в формировании нового качества нации через развитие образования, науки и культуры", – подчеркнул в данном контексте Ерлан Карин.

Государственный советник отметил важность системной поддержки ЮНЕСКО для осуществления в Казахстане конкретных проектов в области охраны культурного и природного наследия, развития сферы образования, точных и гуманитарных наук, коммуникаций и средств массовой информации.

Выступая с трибуны Организации, миссия которой – содействие укреплению мира, устойчивому развитию и межкультурному диалогу, Ерлан Карин напомнил о заявлении Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на сессии Генеральной ассамблеи ООН о том, что все священные книги, включая Коран, заслуживают правовой защиты от вандализма.

Выражена благодарность государствам-членам Организации за поддержку недавнего включения территорий национального парка "Алтын-Эмель" и Барсакельмесского природного заповедника в Список всемирного наследия в составе транснационального объекта "Туранские пустыни умеренного пояса".

В плане изучения серьёзных климатических изменений подчёркнута инициатива Президента Касым-Жомарта Токаева по проведению в 2026 году в Казахстане Регионального климатического саммита под эгидой ООН.

В завершении своего выступления Ерлан Карин подчеркнул готовность Казахстана к развитию и укреплению дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества с ЮНЕСКО.

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