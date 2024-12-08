Какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 9 по 11 декабря

Специалисты РГП "Казгидромет" поделились прогнозом погоды в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток – с 9 по 11 декабря 2024 года, сообщает Zakon.kz.

В понедельник, 9 декабря, по прогнозам синоптиков, в связи с прохождением атмосферных фронтов в восточной половине Казахстана пройдет снег, временами он будет сильным.

"На юго-востоке, севере, юге и в центре будет небольшой снег, гололед, низовая метель. А вот в западной половине страны под влиянием антициклона сохранится погода без осадков", – говорится в сообщении РГП "Казгидромет".

В целом по республике ожидаются туманы, на западе, юге и востоке – усиление ветра.

В Астане

9 декабря: ночью переменная облачность, ночью и утром небольшой снег. Временами туман. Днем переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью −25-27°, днем −18-20°.

10 декабря: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный ночью 3-8 м/с, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью −27-29°, днем −15-17°.

11 декабря: ночью переменная облачность, без осадков. Днем переменная облачность, утром и днем снег, низовая метель. Ветер юго-западный 9-14 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью −18-20°, днем −10-12°.

В Алматы

9 декабря: ночью переменная облачность, снег. Днем переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 0-5 м/с. Температура воздуха ночью −11-13°, днем −7-9°.

10 декабря: переменная облачность, временами снег, туман. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью −12-14°, днем −6-8°.

11 декабря: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью −15-17°, днем −5-7°.

В Шымкенте

9 декабря: переменная облачность, без осадков. Временами туман.

Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью −9-11°, днем −1-3°.

10 декабря: переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью −9-11°, днем −1-3°.

11 декабря: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью −10-12°, днем −1+1°.