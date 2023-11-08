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В Талдыкоргане провели серию рейдов по профилактике наркомании среди молодежи

В Талдыкоргане провели серию рейдов по профилактике наркомании среди молодежи Фото: пресс-служба акимата области Жетісу
В области Жетісу продолжается широкомасштабная работа по профилактике наркомании, а также незаконного распространения наркотических веществ среди молодежи, сообщает Zakon.kz

Так, в рамках реализации "Комплексного плана по борьбе с наркоманией и наркобизнесом на 2023-2025 годы" сотрудники Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции области Жетісу совместно с представителями молодежной организации "Jetisu jastary" в вечернее время посетили общежития Талдыкорганского политехнического колледжа и Высшего медицинского колледжа, где провели с молодежью профилактические беседы.

Стражи порядка в ходе встречи рассказали студентам о вреде употребления наркотиков, неизбежности административной и уголовной ответственности за любые деяния, связанные с незаконным оборотом и распространением наркотиков.

"Особую опасность сегодня представляет распространение синтетических видов наркотиков и любых психотропных веществ через социальные сети. Подобные мероприятия мы проводим регулярно. Прежде всего они направлены на воспитание у подрастающего молодого поколения нашей страны нетерпимости к употреблению наркотиков. Молодежь должна знать, что наркотики – это самое настоящее зло, которое не пощадит никого. Ну а сегодняшние рейды по общежитиям мы организовали под символическим девизом "Родители, можете быть спокойными. Мы проверяем ваших деточек", – отметили полицейские.

В целом, как проинформировали в профильном ведомстве, на сегодняшний день совместно с местной полицейской службой ДП области заинтересованными государственными органами и НПО в общеобразовательных, среднеспециальных и высших учебных заведениях края Жетісу проведено более 770 подобного рода профилактических мероприятий, включающих в себя семинары, "круглые столы", неформальные встречи т.д.

"Если говорить о нарушении законности в этом направлении, то с начала года на территории области Жетісу зарегистрировано 156 правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, из которых 62 преступления. Это сбыт и хранение наркотиков, незаконное культивирование, реклама наркотических средств, содержание притона для употребления наркотических средств, нарушение правил обращения с наркотическими средствами, психотропными или ядовитыми веществами", – добавили сотрудники полиции.

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Редакция Zakon.kz
Жетысуская область
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