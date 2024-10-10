В области Жетісу обсудили необходимость объединения молодежи и государства в профилактике наркомании

По инициативе УПН ДП области Жетісу в здании ДП состоялся круглый стол по вопросу о необходимости разработки и внедрения современных технологий для объединения молодежи и государства в профилактике наркомании.

На мероприятие были приглашены представители прокуратуры области, УОР, УО, Управления цифровых технологий, УФКиС, Управления культуры, УЗ, партия Аманат, НПО "Кос канат".

Фото: управление по противодействию наркотиков ДП области Жетісу

Обсуждались вопросы о создании движения "Киберволонтер" оказывающего содействие в поиске опасного контента в социальных сетях, о создании единой площадки в Telegram-мессенджере для подключения к активной работе работников государственных органов и правоохранительного блока, молодежь для направления сообщества к блокированию интернет магазинов.

Фото: управление по противодействию наркотиков ДП области Жетісу

Также было внесено предложение создать движение "Киберволонтер", оказывающее содействие в поиске опасного контента в соцсетях.

Фото: управление по противодействию наркотиков ДП области Жетісу

Противодействовать рекламе пропаганды наркотиков в Интернете намерены и посредством распространения "Граффитти" и иной информации о наркосайтах с привлечением НПО, блогеров, IT-специалистов ("хакеров"), волонтеров и других представителей общественности.