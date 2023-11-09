Жалобу на приговор Нурлану Масимову рассмотрят онлайн

В Павлодарском областном суде 9 ноября началось рассмотрение апелляционной жалобы по делу о хищении и коррупции в региональном департаменте полиции. Процесс начался с ходатайства осужденных о проведении процесса с их присутствием в зале суда, сообщает Zakon.kz.

Бывшего начальника павлодарской полиции Нурлана Масимова, его экс-заместителя Дамира Сиразидимова и предпринимателя Евгения Евковича подключили из следственного изолятора онлайн.



"У меня есть ходатайства, уважаемый председательствующий. Во-первых, о присутствии в зале суда, проведении процесса в оффлайн-режиме, здесь плохо слышно", – заявил Нурлан Масимов.

Также он попросил время на изучение аудиозаписей и материалов судебных заседаний по его делу в суде первой инстанции, вынесшем обвинительный приговор.

Ходатайства поддержали другие подсудимые и их защитники. Однако коллегия по уголовным делам постановила проводить процесс в онлайн-режиме.

Второе ходатайство удовлетворено, рассмотрение жалобы отложено на две недели.

10 августа 2023 года Нурлана Масимова суд присяжных признал виновным по трем вмененным обвинениям – в получении взятки, хищении бюджетных средств и незаконном пересечении границы. Приговором Специализированного межрайонного суда по уголовным делам ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы, конфискации имущества, признанного взяткой, лишения специального звания генерал-лейтенанта полиции и др.

Остальных подсудимых присяжные также посчитали виновными. Дамиру Сиразидимову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет, а предпринимателю Евгению Евковичу, которого обвиняли в хищении (ст. 189 ч. 4 п. 2 УК РК), – 7 лет лишения свободы. Кроме того, судом удовлетворен иск Департамента полиции о взыскании материального ущерба на 421 млн тенге.

По данным обвинения, в апреле 2020 года начальник Департамента полиции Нурлан Масимов дал указание заместителю по финансовой части Дамиру Сиразидимову найти доверенное лицо. А именно предпринимателя, который на безвозмездной основе осуществит для него строительство двухэтажного коттеджа и бани из сруба в поселке Акши Алакольского района Алматинской области, а также выполнит ремонт цокольного этажа с переоборудованием под сауну и комнату отдыха в доме в Алматы. За что Масимов якобы пообещал помочь выиграть конкурс при проведении госзакупок департаментом полиции Павлодарской области. В 2020 году на закуп касок, бронежилетов, щитков и резиновых палок было выделено более 600 млн тенге. Победителем в тендере стала фирма Евковича, освоившая данную сумму. Однако, по данным следствия, на закуп было потрачено гораздо меньше средств, в результате государству нанесен ущерб в 423 млн тенге.

Сам Нурлан Масимов заявлял, что признает вину лишь в пересечении границы. Он и его защитники называли дело сфабрикованным "из-за фамилии". Адвокаты подсудимых в ходе судебного разбирательства неоднократно указывали на допущенные, по их мнению, многочисленные ошибки в ходе следствия.