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Рога казахстанских сайгаков планируют продавать в Китай как лекарственное средство

Каззахстан МЭПР сайгаки регулирования рога Китай продажа СИТЕС Фото: wikimedia
Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев на брифинге в СЦК 9 ноября рассказал о том, как будут распоряжаться рогами сайгаков, отстрелянных для регулирования популяции, передает Zakon.kz.

Как отметил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев, рога сайгаков являются традиционным компонентом некоторых лекарств в восточных странах, в основном, в Китае.

"Сегодня мы не имеем возможности экспортировать рога сайгаков. Международной организацией СИТЕС введен запрет, нулевая квота на вывоз частей и дериватов отдельных животных, в том числе – сайгаков. На сегодняшний день мы ведем переговоры, сейчас заместитель председателя комитета находятся в Женеве в центральном офисе международной организации СИТЕС, где в Комитете по животному миру идет обсуждение вопроса о снятии запрета на вывоз дериватов сайгаков. Ориентировочно срок получения разрешения – начало 2025 года". Ерлан Нысанбаев

По его словам, сегодня все рога, полученные при регулировании численности сайгаков, маркируются и хранятся в специальных помещениях предприятия "Охотзоопром".

"Сейчас рога сайгаков не продаются, но в перспективе планируем рога сайгаков продавать на внешний рынок".Ерлан Нысанбаев

СИТЕС – сокращенное название Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (англ. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, CITES в русской транскрипции СИТЕС).

Ранее в Министерстве экологии и природных ресурсов сообщили, что будет введено регулирование популяции сайгаков двумя способами – путем отлова или отстрела животных. Кроме того, в Казахстане готовятся нормативные документы, разрешающие любительскую охоту на реликтовых антилоп.

По данным экологов, популяция сайгаков на территории Казахстана разрослась до 2 млн 600 тыс. особей и наносит урон сельскому хозяйству.

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