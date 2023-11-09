Рога казахстанских сайгаков планируют продавать в Китай как лекарственное средство
Как отметил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев, рога сайгаков являются традиционным компонентом некоторых лекарств в восточных странах, в основном, в Китае.
"Сегодня мы не имеем возможности экспортировать рога сайгаков. Международной организацией СИТЕС введен запрет, нулевая квота на вывоз частей и дериватов отдельных животных, в том числе – сайгаков. На сегодняшний день мы ведем переговоры, сейчас заместитель председателя комитета находятся в Женеве в центральном офисе международной организации СИТЕС, где в Комитете по животному миру идет обсуждение вопроса о снятии запрета на вывоз дериватов сайгаков. Ориентировочно срок получения разрешения – начало 2025 года". Ерлан Нысанбаев
По его словам, сегодня все рога, полученные при регулировании численности сайгаков, маркируются и хранятся в специальных помещениях предприятия "Охотзоопром".
"Сейчас рога сайгаков не продаются, но в перспективе планируем рога сайгаков продавать на внешний рынок".Ерлан Нысанбаев
СИТЕС – сокращенное название Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (англ. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, CITES в русской транскрипции СИТЕС).
Ранее в Министерстве экологии и природных ресурсов сообщили, что будет введено регулирование популяции сайгаков двумя способами – путем отлова или отстрела животных. Кроме того, в Казахстане готовятся нормативные документы, разрешающие любительскую охоту на реликтовых антилоп.
По данным экологов, популяция сайгаков на территории Казахстана разрослась до 2 млн 600 тыс. особей и наносит урон сельскому хозяйству.