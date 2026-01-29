#Казахстан в сравнении
Экономика и бизнес

О нарушениях прав инвесторов заявили в Сенате

Министерство сельского хозяйства РК, МСХ РК, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2026 12:38 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Депутат Сената Андрей Лукин 29 января 2026 года на заседании Сената заявил об административных барьерах при реализации инвестпроектов, передает корреспондент Zakon.kz.

Он уточнил, что имеет в виду необоснованные отказы со стороны Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ в согласовании инвестконтрактов под предлогом несоответствия проектов планам детальной планировки или категории земель.

"При этом такие отказы не учитывают нормы градостроительного законодательства, согласно которым основным документом является генеральный план, а корректировка проекта детальной планировки (ПДП) возможна после заключения инвестиционного контракта. Допускаются нарушения после заключения инвестиционных контрактов. Акиматами не соблюдаются сроки рассмотрения заявок на предоставление земельных участков и заключение договоров аренды, имеют место отказы в рассмотрении заявок и затягивание сроков подведения инженерной инфраструктуры. Госкорпорация "Правительство для граждан" предъявляет требования, не предусмотренные законодательством, что приводит к отказам в регистрации актов ввода объектов в эксплуатацию", – сказал Лукин.

Также, по его словам, фиксируются необоснованные отказы субъектов естественных монополий в подключении к инженерным сетям и случаи незаконного привлечения инвесторов к административной ответственности.

Кроме того, сенатор отмечает, что Комитет по инвестициям формально исполняет функции по государственной поддержке и сопровождению инвесторов по принципу "одного окна". Не проводится анализ причин задержек исполнения обязательств, а решения о расторжении контрактов нередко принимаются в одностороннем порядке. С 2024 года планировалось расторгнуть 26 инвестиционных контрактов, в том числе из-за длительных процедур, проблем с инфраструктурой и вины инвесторов. В целом инвесторы указывают на отсутствие постоянного мониторинга и действенных механизмов воздействия на центральные и местные исполнительные органы.

"Предлагаем принять меры по устранению выявленных нарушений и причин, им способствующих. Прекратить практику расторжения контрактов при наличии объективных причин отставания. Усилить контроль за исполнением инвестиционных проектов. При заключении инвестиционных контрактов предусмотреть наличие инфраструктуры либо ее подведения", – добавил сенатор.

8 января в Казахстане утвердили Концепцию инвестиционной политики до 2030 года.

Азамат Сыздыкбаев
