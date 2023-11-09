Аким ВКО обсудил вопросы межрегионального сотрудничества с губернатором Алтайского края

Аким Восточной-Казахстанской области Ермек Кошербаев в рамках 19-го Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России провел двустороннюю встречу с губернатором Алтайского края Виктором Томенко.

Алтайский край является одним из основных торговых партнеров Восточного Казахстана, взаимная торговля за 8 месяцев текущего года составила 927 миллионов долларов США.

"Помимо тесных экономических контактов, с Алтайским краем нас объединяют родственные узы, культурные связи, основанные на многовековой истории взаимодействия между нашими народами. Это ценный ресурс и потенциал, на которые мы можем опираться при выстраивании наших дальнейших отношений". Ермек Кошербаев

По словам акима ВКО, торгово-выставочные мероприятия могут значительно активировать межрегиональное сотрудничество. Это хорошая возможность для казахстанских производителей ознакомить россиян со своей продукцией и расширить деловые связи. Одним из традиционных направлений сотрудничества между двумя регионами является взаимодействие в культурно-гуманитарной сфере.

Фото: пресс-служба акимата ВКО

В Алтайском крае проживает более 8 тысяч наших земляков. Координационный совет "Наш общий дом – Алтай" является одним из значимых ежегодных межрегиональных мероприятий. Также в последние годы успешно реализуется международный проект "Золото Великой степи", который прошел в Лондоне, Казани и планируется в Анкаре.

Стороны также затронули вопросы развития туризма, переработки меда и мараловодства.

Фото: пресс-служба акимата ВКО

Губернатор Алтайского края поблагодарил руководство ВКО за приглашение к дальнейшему сотрудничеству. По словам Виктора Томенко, между нашими регионами не только прагматичное экономическое сотрудничество, но и по-настоящему братские добрососедские отношения. По итогам встречи стороны договорились подготовить ряд конкретных проектов, необходимых для реализации.