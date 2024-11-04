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Компания из ВКО построит завод в Индии

Аким ВКО с рабочей поездкой прибыл в Индию, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2024 21:29 Фото: пресс-служба акима ВКО
Аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев прибыл с рабочей поездкой в Индию.

В рамках поездки Ермек Кошербаев принял участие в официальной церемонии подписания Соглашения о создании совместного казахстанско-индийского предприятия по производству титанового шлака IREUK Titanium Limited между АО "Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат" и индийской государственной компанией IREL Limited.

Аким ВКО с рабочей поездкой прибыл в Индию, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2024 21:29

Фото: пресс-служба акима ВКО

"Индия показывает динамичный рост во внешней торговле Восточного Казахстана. Сегодня мы собрались на значимом событии, символизирующем прочные связи между Казахстаном и Индией. Подписание соглашения о создании совместного предприятия между Усть-Каменогорским титано-магниевым комбинатом и индийской компанией IREL Limited открывает новые горизонты для нашего взаимодействия и вносит весомый вклад в развитие обеих стран. Данное соглашение подчеркивает наши общие цели и служит импульсом для реализации других проектов в области высоких технологий и устойчивого развития", – отметил глава региона Ермек Кошербаев.
Аким ВКО с рабочей поездкой прибыл в Индию, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2024 21:29

Фото: пресс-служба акима ВКО

Данное соглашение позволит АО "УКТМК" расширить собственную сырьевую базу, что поможет усилению конкурентоспособности казахстанского титана на мировом рынке за счет снижения себестоимости продукции. В свою очередь, это способствует дальнейшему обеспечению экономического роста и благосостояния Казахстана и Индии.

Аким ВКО с рабочей поездкой прибыл в Индию, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2024 21:29

Фото: пресс-служба акима ВКО

Со стороны АО "УКТМК" соглашение было подписано президентом компании Асем Мамутовой, со стороны IREL Limited – управляющим директором г-ном Дипендра Сингхом.

Аким ВКО с рабочей поездкой прибыл в Индию, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2024 21:29

Фото: пресс-служба акима ВКО

На церемонии присутствовали вице-министр промышленности и строительства Республики Казахстан Иран Шархан, чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Республике Индия Нурлан Жалгасбаев, почетный консул РК в Мумбаи Махендра Кумар Сангхи и заместитель почетного консула РК в Мумбаи Асиф Навруз, а также председатель совета директоров АО "УКТМК" г-н Сильван Гелер.

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