Роды после сорока станут обычным делом

Возможности современной гинекологии и ее будущее сегодня обсуждали в Совминке на 15 международном конгрессе КАРМ.

Ведущие врачи из Казахстана, России и Грузии не только обсуждали, что они научились делать для здоровья женщин, но и провели сложнейшие операции по эндометриозу с осложнениями, миомэктомию для молодой девушки без вмешательства во влагалище и вагинальную хирургию при выпадении органов малого таза. О том, что сегодня научились делать гинекологи для оздоровления женщин и к чему они придут в ближайшие годы мы поговорили с заслуженным врачом России, руководителем отделения оперативной гинекологии Московского института акушерства и гинекологии Александром Поповым.

Фото: АО "ЦКБ"

Фото: АО "ЦКБ"

– Перечислю то, чем мы можем реально сегодня гордиться. Гинекологи все делают, чтобы женщины могли рожать в возрасте, мы проводим ЭКО , чтобы детей имели те, у кого нет такой возможности. 50 лет назад женщины в период менопаузы не держали мочу и считали, что это плата за многочисленные роды. Сегодня , как только у женщины в белом купальнике появилась капля мочи, она приходит к гинекологу и решает эту проблему. Мы получаем сегодня технологии, которые при помощи маленьких разрезов и проколов и даже дистанционно воздействуют на органы малого таза. Если раньше те же проблемы с недержанием мочи решались с помощью ужасных операций и давали эффект 50%, а потом женщины возвращались с рецидивом, то сегодня это пятнадцатиминутная маленькая операция с 98-ю процентами успеха. Большой прорыв в эстетической гинекологии, позволяющей женщины в возрасте жить как в молодости. Гормонофобия сегодня смешна, потому что она стала абсолютно безвредной и помогает решить все вопросы в возрасте.

– Расскажите об операциях, которые врачи провели за время конгресса?

– Мы сделали операцию по эндометриозу, нам пришлось удалить часть кишки, раньше бы это закончилось выведением стомы, это было бы тяжелое вмешательство, но сегодня гинекологи сделали всего четыре прокола и провели все успешно. Через четыре дня пациентка пойдет домой и забудет про свое заболевание. Другая операция была по удалению гигантской миомы без вмешательства на влагалище, поскольку пациентка еще не живет половой жизнью, то мы сохранили ее невинность. Эти операции показали, что очень сложные вмешательства мы делаем малоинвазивным способом, готовы предложить щадящие технологии даже с помощью робота.

– Если помечтать, то к чему вы придете в недалеком будущем?

– Мы еще более роботизируем наши технологии, в урологии уже рак простаты делают малоинвазивным способом с удержанием потенции и мочи. Мы научимся омолаживать яичники, ведь сейчас все больше и больше женщин приходят за беременностью после сорока, это, наверное, не правильно, но так жизнь складывается. В ближайшее время еще более улучшится лечение эндометриоза, потому что не правильно лечить его только хирургическим способом, это системное заболевание, мы научимся обходиться без операций, качественно выявлять эту болезнь и персонализированно ее лечить. Мы будем делать пересадку матки, пока что в мире прошло только сто таких операций и 18 детей родились с помощью них. Суррогатное материнство проще, конечно, но все таки женщине важно выносить своего ребенка самой, и мы научимся помогать в этом. Это сложное направление, но гинекологи будут делать, ведь матка стареет гораздо дольше чем яичники поэтому можно пересаживать орган матери к дочери. Так что направлений для развития не мало и мы движемся вперед.