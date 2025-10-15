Школьница родила после изнасилования: в Казахстане могут ввести обязательные консультации гинекологов

Первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев 15 октября 2025 года в кулуарах Мажилиса сообщил, что в Казахстане рассматривают возможность введения консультаций акушеров-гинекологов для учениц старших классов, передает корреспондент Zakon.kz.

Отвечая на вопрос журналистов о том, как в школе могли не заметить беременность учениц, спикер пояснил, что у девочек не было жалоб, и их состояние никто специально не проверял. По его словам, о беременности не знали ни педагоги, ни родители.

"Как такового профосмотра не было. Был только скрининг еще в начале марта. Тогда у девочки был ранний срок и заметить беременность не смогли. Но в скринингах участвуют офтальмологи, отоларингологи, а не акушеры и гинекологи", – озвучил он.

Он также отметил, что сейчас министерством рассматривается внедрение консультаций акушера-гинеколога для учениц старших классов, но это никак не связано с этой историей.

Ранее сообщалось, что в Уилском районе Актюбинской области 14-летняя ученица девятого класса родила ребенка. К произошедшему может быть причастен муж бабушки девочки, который не состоит с ней в родстве.