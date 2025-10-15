#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
538.63
622.23
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
538.63
622.23
6.71
Общество

Школьница родила после изнасилования: в Казахстане могут ввести обязательные консультации гинекологов

Новорожденный, новорожденные, младенец, младенцы, ребенок, дети, грудничок, груднички, малыш, малыши, рождаемость, родильный дом, роддом, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2025 15:26 Фото: pexels
Первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев 15 октября 2025 года в кулуарах Мажилиса сообщил, что в Казахстане рассматривают возможность введения консультаций акушеров-гинекологов для учениц старших классов, передает корреспондент Zakon.kz.

Отвечая на вопрос журналистов о том, как в школе могли не заметить беременность учениц, спикер пояснил, что у девочек не было жалоб, и их состояние никто специально не проверял. По его словам, о беременности не знали ни педагоги, ни родители.

"Как такового профосмотра не было. Был только скрининг еще в начале марта. Тогда у девочки был ранний срок и заметить беременность не смогли. Но в скринингах участвуют офтальмологи, отоларингологи, а не акушеры и гинекологи", – озвучил он.

Он также отметил, что сейчас министерством рассматривается внедрение консультаций акушера-гинеколога для учениц старших классов, но это никак не связано с этой историей.

Ранее сообщалось, что в Уилском районе Актюбинской области 14-летняя ученица девятого класса родила ребенка. К произошедшему может быть причастен муж бабушки девочки, который не состоит с ней в родстве.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
В Казахстане планируют ограничить продажу энергетиков
16:35, 14 марта 2024
В Казахстане планируют ограничить продажу энергетиков
Новый штраф могут ввести в Казахстане
14:32, 02 апреля 2025
Новый штраф могут ввести в Казахстане
Минздрав высказался о ситуации по оспе обезьян в Казахстане
15:41, 16 августа 2024
Минздрав высказался о ситуации по оспе обезьян в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: