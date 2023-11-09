Скляр: Россияне будут строить ТЭЦ под ключ

Заместитель премьер-министра Роман Скляр в кулуарах Акорды прокомментировал строительство в Казахстане трех ТЭЦ россиянами, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались у Романа Скляра о строительстве россиянами трех ТЭЦ в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск.

"Технико-экономическое обоснование ТЭЦ города Кокшетау уже готово, поэтому соответствующие структуры приступят после подписания этого меморандума к практической его реализации. Это нужна ПСД (проектно-сметная документация, – Прим. ред.), контракты и прочее, в дальнейшем уже определят. Но это будет в ближайшее время, и думаю, уже в следующем году ТЭЦ Кокшетау уже будет начата реализация. Цена вопроса – министерство энергетики более подробную информацию даст", – сказал он.

По его словам, в Кокшетау ТЭЦ вообще нет, а в Семее требуется строительство ТЭЦ.

"Сейчас ТЭО еще не разработано, и в далее в Усть-Каменогорске. В перспективе. В Семее ТЭЦ будут разрабатываться ТЭО. Кокшетау закончилось, а в Семее только разрабатывается. В технологии у нас те 37 ТЭЦ, которые у нас есть, технологии вы знаете еще со времен Совестного Союза есть производители турбин, производители котельного оборудования, энергоблоков на ГРЭС в основном традиционно это Россия. Что касается строительства угольных ТЭЦ, которые будут построены по самым современным средствам, пылеулавливанию и мероприятия будут проведены в сфере экологического контроля будут самым тщательным образом проведены с учетом современных требований. Это будет угольная ТЭЦ. Но Минэнерго подробно вам объяснит", – добавил Роман Скляр.

Однако он затруднился назвать предположительную стоимость данных ТЭЦ.





На уточняющий вопрос журналистов о том, Россия технологиями зайдет или средства будет вкладывать, заместитель премьер-министра коротко ответил: "Строительство под ключ".