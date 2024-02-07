Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

ТЭЦ в Казахстане не будут строить за счет средств ЕНПФ, заверил Скляр

ТЭЦ в Казахстане не будут строить за счет средств ЕНПФ, заверил Скляр Фото: Zakon.kz
Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр на пресс-конференции в правительстве 7 февраля 2024 года рассказал, будут ли использоваться средства Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) для строительства трех ТЭЦ в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам Романа Скляра, три ТЭЦ в Казахстане инвесторы планируют построить за счет своих средств.

"Финансироваться будут данные проекты за счет инвесторов. Соответственное соглашение подписано с иностранными компаниями – "Самрук-Энерго" и российской компании "Интер РАО". Применены будут технологии Российской Федерации. Я хочу подчеркнуть – уголь с переводом его на газ. В тот момент, когда у нас появится газ в Кокшетау, эти угольные станции так же, как и в Астане, будут газовые. Мы идем к декарбанизации к 2060 году. Средства пенсионного фонда (ЕНПФ. – Прим. ред.) использоваться не будут. Будут использовать средства иностранных инвесторов, они будут возвращаться за счет тарифа, который будет утвержден Комитетом по регулированию естественных монополий", – заявил он.

По его словам, "Самрук-Энерго" и "Интер РАО" будут вместе строить станции.

"Но инвестиции будут не за счет источников "Байтерека" или фондирования пенсионного фонда, это я точно вам говорю. Первая станция, которая будет построена, уже ТЭО есть, это в Кокшетау. Затем Семей и далее Усть-Каменогорск. Что касается Экибастуза, расширение ГРЭС-2, эту работу проводит "Самрук-Энерго" за счет собственных и заемных источников", – уточнил Роман Скляр.

14 декабря 2023 года был подготовлен проект постановления правительства Казахстана "О подписании Соглашения между правительством Казахстана и правительством России о проектах строительства угольных теплоэлектроцентралей в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск на территории РК".

Читайте также

Токаев высказался о переходе КарМета национальному инвестору
Восстановить шахты и усилить промышленную безопасность на "Кармете" поручил Токаев
Токаев поручил фундаментально оздоровить фонд "Самрук-Казына"
Токаев поручил фундаментально оздоровить фонд "Самрук-Казына"
Токаев о поддержке бизнеса в Казахстане
Нужно снизить административный прессинг – Токаев о поддержке бизнеса в Казахстане
Мадина Мамырханова
Россия Казахстан Кокшетау Семей Усть-Каменогорск Экибастуз
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Расширенное заседание правительства с участием Токаева – текстовая трансляция
Расширенное заседание правительства с участием Токаева – текстовая трансляция
Отставка правительства, приостановка поисков автобуса, хирургическая кастрация для педофилов – итоги дня
Отставка правительства, приостановка поисков автобуса, хирургическая кастрация для педофилов – итоги дня
казахстанцы продолжают возвращать массажные накидки
"Чудо-товар": казахстанцы продолжают возвращать продавцам дорогостоящие массажные накидки
В Казахстане изменят правила поступления в вузы по гранту
В Казахстане изменят правила приема на обучение в вузы по грантам
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: