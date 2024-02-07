ТЭЦ в Казахстане не будут строить за счет средств ЕНПФ, заверил Скляр

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр на пресс-конференции в правительстве 7 февраля 2024 года рассказал, будут ли использоваться средства Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) для строительства трех ТЭЦ в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам Романа Скляра, три ТЭЦ в Казахстане инвесторы планируют построить за счет своих средств.

"Финансироваться будут данные проекты за счет инвесторов. Соответственное соглашение подписано с иностранными компаниями – "Самрук-Энерго" и российской компании "Интер РАО". Применены будут технологии Российской Федерации. Я хочу подчеркнуть – уголь с переводом его на газ. В тот момент, когда у нас появится газ в Кокшетау, эти угольные станции так же, как и в Астане, будут газовые. Мы идем к декарбанизации к 2060 году. Средства пенсионного фонда (ЕНПФ. – Прим. ред.) использоваться не будут. Будут использовать средства иностранных инвесторов, они будут возвращаться за счет тарифа, который будет утвержден Комитетом по регулированию естественных монополий", – заявил он.

По его словам, "Самрук-Энерго" и "Интер РАО" будут вместе строить станции.

"Но инвестиции будут не за счет источников "Байтерека" или фондирования пенсионного фонда, это я точно вам говорю. Первая станция, которая будет построена, уже ТЭО есть, это в Кокшетау. Затем Семей и далее Усть-Каменогорск. Что касается Экибастуза, расширение ГРЭС-2, эту работу проводит "Самрук-Энерго" за счет собственных и заемных источников", – уточнил Роман Скляр.

14 декабря 2023 года был подготовлен проект постановления правительства Казахстана "О подписании Соглашения между правительством Казахстана и правительством России о проектах строительства угольных теплоэлектроцентралей в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск на территории РК".