В Сарани восстанавливают заброшенный район

Крупные производства развиваются в Сарани Карагандинской области. На данный момент сразу 7 предприятий образуют индустриальную зону, где объемы производства увеличились в 2,5 раза.

Здесь выпускают более 900 автобусов в год и готовятся к запуску производства автомобильных шин и бытовой техники. Рабочие места и обучение на заводах обеспечены для всех горожан.

Фото: Zakon.kz

На заводе Qaztehna выпускают тяжелую технику и автобусы разных модификаций. Предприятие является совместным проектом с мировым производителем Yutong. На данный момент здесь работают порядка 700 человек. В том числе и Ильяс Омербай, который устроился на завод два года назад.

"В моей работе я вижу очень большие перспективы. Я начинал как простой рабочий, а сейчас уже стал мастером участка комплектации. Важно, что мы не просто приходим на работу, а имеем возможность развиваться. Например, на заводе действует собственный Корпоративный университет. Нас учат всему, от правильной работы с оборудованием до выстраивания корпоративной этики. Благодаря этому я чувствую, что у меня есть возможности роста и все еще впереди". Мастер Ильяс Омербай

Завод Silk Road Electronics – новое предприятие Казахстана по производству бытовой техники, от телевизоров до пылесосов. Сейчас завершены пуско-наладочные работы, компания ведет тестовое производство и обучение персонала. Всего завод обеспечит рабочими местами более 1000 человек.

Фото: Zakon.kz

При выходе на проектную мощность здесь планируют выпускать миллион бытовой техники в год.

"Мы будем все пластмассовые изделия, которые являются частью производства, выливать сами, а также самостоятельно заниматься эмалированием и штамповкой. В этом году планируем выпустить порядка 40 тысяч единиц бытовой техники", – рассказал директор завода Талгат Абдрахманов.

А на шинном заводе KamaTyresKZ после успешного выпуска пробной покрышки готовятся перейти к серийному производству. Здесь будут изготавливать 3,5 млн шин ежегодно.

Фото: Zakon.kz

Благодаря развитию индустриальной зоны, растет и количество рабочих мест. Планируется, что запуска всех предприятий на полную мощность, рабочие места получат порядка 6 тысяч человек.

Фото: Zakon.kz

Позитивные изменения видят жители Сарани. Некогда заброшенный моногород сегодня обретает свой новый облик.

"Я работаю сам на заводе автобусном. Конечно, многое поменялось с появлением новых заводов. Проекты эти все международные, но у них в Казахстане один партнер компания Аллюр. И то, что они делают для города, я уверен, что в Сарани видит, замечает каждый. С восстановлением РТИ, я думаю, людей сюда больше подтянется, потому что тут сразу будет и работа им, и жилье", – отметил житель Сарани Борис Гребенников.

