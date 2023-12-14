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Казахстанцам напомнили, сколько электрокаров можно ввезти в страну без уплаты таможенных пошлин и налогов

Казахстанцам напомнили, сколько электрокаров можно ввезти в страну без уплаты таможенных пошлин и налогов Фото: unsplash
В Главной транспортной прокуратуре (ГТП) 14 декабря 2023 года гражданам Казахстана напомнили, сколько электромобилей они могут ввезти в страну без уплаты таможенных пошлин и налогов, сообщает Zakon.kz.

Из релиза ведомства следует, что мировая тенденция, технические характеристики и освобождение от уплаты государственных платежей при ввозе электромобилей привели к повышенному их спросу.

​"Основным условием для применения такой преференции является ввоз только одной машины в год для личного пользования, не связанного с осуществлением предпринимательской деятельности", – напомнили в пресс-службе ГТП.

​Однако анализом установлены факты оформления электромобилей под видом личного пользования для последующей их перепродажи, в том числе через восемь автосалонов.

"​Только по Алматы транспортными прокурорами установлены признаки 34 таких перепродаж, где возможные потери государства превышают 100 млн тенге. ​В подобной ситуации, кроме ущерба госбюджету, создается нездоровая конкуренция, что зачастую подводит добросовестный бизнес к состоянию банкротства".Пресс-служба Главной транспортной прокуратуры

​Это, как отметили в надзорном органе, не единственная проблема, связанная с таможенным оформлением электромобилей.

​"Органы государственных доходов не обеспечивают единообразное применение законодательства при их таможенной очистке. К примеру, ситуация с автомашиной марки LiAuto (Li 7 и 9). Согласно позиции уполномоченного органа, данный транспорт является электромобилем. ​При этом из 141 идентичной автомашины таможенными представителями и декларантами в семи случаях применен код гибридного автомобиля, что повлекло необоснованную уплату в бюджет порядка 80 млн тенге и нарушение прав участников внешнеэкономической деятельности".Пресс-служба ГТП

Как отмечается, на сегодня по внесенному представлению прокуратуры принимаются меры по искоренению такой практики и возврату денежных сумм декларантам (собственникам автомашин, оформленных как гибридные).

Также сообщается, что рассматривается вопрос по привлечению виновных сотрудников к дисциплинарной, а таможенных брокеров – к административной ответственности.

"Отдельные материалы с признаками преступления направлены в органы уголовного преследования", – добавили в пресс-службе Главной транспортной прокуратуры.

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