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Эксперты предсказали нокаут в бою Прохазки и Перейры

Эксперты предсказали нокаут в бою Прохазки и Перейры Фото: Parimatch
На UFC 295 в дело возвращается "Самурай" – Иржи Прохазка подерется с Алексом Перейрой. Поединок обещает быть зрелищным, ведь оба бойца известны нокаутирующей мощью. Кто уедет из Нью-Йорка с победой – разбираемся с экспертами.

Иржи Прохазка (29-3, 25 КО)

Известный по зарубам в Rizin, "Дениса" с ходу стал звездой UFC. Яркий стиль и нестандартная ударная техника быстро вывели чеха в топ – уже после двух побед нокаутами Иржи получил бой за титул в полутяжелом весе. И поединок с Гловером Тейшейрой вышел на ура: пятираундовая битва стала лучшим боем 2022 года, а сам Прохазка победил бразильца гильотиной и ушел из октагона с поясом. Который, к сожалению, ему пришлось освободить из-за тяжелой травмы плеча – восстановление заняло больше года.

В рукаве Иржи сразу несколько тузов: нокаутирующая мощь, техника и нестандартность. Атаки чеха кажутся хаотичными, но за счет отточенной ударки они очень опасны. Да и с выносливостью полный порядок: в бою с Тейшейрой "Дениса" доказал, что ему комфортно драться 5 раундов в высоком темпе. В партере Прохазка не теряется и может на равных бороться с топовыми грэпплерами.

Алекс Перейра (8-2, 6 КО)

Как и его визави, "Поатан" сразу ворвался в топ UFC, получив бой за титул после трех побед. Но его продвинула вражда с Исраэлем Адесаньей: бразилец дважды побеждал "Стайлбендера" в кикбоксинге. И как итог – бойцы дважды сошлись в октагоне, устроив обмен нокаутами. Но несмотря на проигранный реванш, Перейра не сдался: он ушел в полутяжелый вес, где уверенно победил Яна Блаховича.

Алекс славится отточенной техникой кикбоксинга и способен "тушить свет" соперникам не хуже Прохазки. Но в отличие от чеха "Поатан" куда прагматичнее: он всегда выжидает и работает на контратаках. Из минусов – Перейра неспособен держать высокий темп 5 раундов, да и в партер он старается не лезть, полагаясь на защиту от проходов.

Аналитика и прогноз

У обоих бойцов равные шансы, но аналитики Parimatch видят фаворитом Перейру, хоть и без большого перевеса – 1.72 против 2.05 у Прохазки. Видимо, сказались победа "Поатана" над Блаховичем и то, что "Дениса" был вне игры больше года. Однако списывать со счетов Прохазку явно не стоит: он моложе и выносливее Алекса, да и в партере на порядок лучше.

Но чего все явно ждут в схватке, так это нокаута. Иржи со старта давит на соперников, а Перейра выжидает шансы для контратак. Отсюда и расхождение мнений аналитиков насчет длительности боя: 1.72 на то, что он продлится меньше двух раундов, и 2.00 – на то, что больше. В любом случае, яркий бой нам обеспечен.

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Редакция Zakon.kz
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