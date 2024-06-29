Реванш лучших ударников! Аналитика букмекера на бой Перейра – Прохазка

На турнире UFC 303 зрителей ждут напряженные бои. Это и противостояние лучших ударников своего дивизиона – Алекса Перейры и Иржи Прохазки, а также поединки Яна Гэрри с Майклом Пэйджем и Брайана Ортеги с Диего Лопесом.

Изначально мейн-ивентом турнира UFC 303 должен был стать бой Конора Макгрегора и Майкла Чендлера, но травма ирландца спутала все карты. Так что чемпион и претендент на пояс полутяжей выйдут в октагон на коротком уведомлении.



Этот фактор не должен повлиять на соперников – они хорошо знают друг друга. В ноябре прошлого года бойцы сражались за вакантный пояс, и в результате техничной рубки бразилец смог нокаутировать чеха.

Перейра продолжает находиться в статусе главной звезды UFC. Алекса не сломила потеря титула среднего веса, а переход в полутяжелую категорию пошел ему только на пользу.

Он не проигрывает уже три боя подряд – последней его жертвой стал Джамаал Хилл. Несмотря на солидный возраст и строго кикбоксерскую базу бразилец продолжает развиваться и в других аспектах. Он не раз говорил, что тренирует свои борцовские навыки для возможного поединка с Магомедом Анкалаевым.

К слову, Иржи умеет работать в партере и не раз доказывал это. При этом легких путей для победы боец никогда не ищет. Он точно будет стараться развлечь зрителя. Удары всех возможных видов будут сыпаться на чемпиона с первых секунд, даже если это пойдет самому Прохазке во вред. На UFC 300 чех без шансов проигрывал Александру Ракичу, но выдержал все удары, а затем повалил его на землю одной успешной атакой.

Алекс и Иржи – действительно лучшие ударники дивизиона, возможно и всего промоушена, но лучшие они абсолютно по-разному. Перейра терпеливо выжидает момент, чтобы донести каменный кулак до челюсти соперника. Иржи тем временем постоянно прессингует, не особо заботится о защите и успевает за минуту показать такой арсенал приемов, которым многие не овладеют за всю карьеру.

Стоит учитывать, что выход на коротком уведомлении означает, что у бойцов ограниченное время на создание гейм-плана. Фанаты и эксперты сходятся во мнении, что в реванше результат не изменится. Крупнейший букмекер Казахстана Olimpbet дает кэф 1.64 на победу бразильца.

На кого еще ставить на UFC 303?

Порадует фанатов MMA не только главное событие UFC 303. Откроет главный кард противостояние непобежденного Яна Гэрри и легенды хайлайтов Майкла Пэйджа: П1 – 1.75, П2 – 2.16.

А в соглавном событии недавно вернувшийся мастер джиу-джитсу Брайан Ортега постарается остановить перспективного проспекта Диего Лопеса: П1 – 2.35, П2 – 1.64.

Роспись на другие поединки турнира UFC 303 смотрите у казахстанского букмекера №1 по версии престижной премии "Выбор года".

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Источник: Olimpbet Arena