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Скончался полковник КНБ в отставке Виктор Авершин

Скончался полковник КНБ в отставке Виктор Авершин Фото: Instagram/konstantin.avershin
Депутат Мажилиса Парламента Казахстана Константин Авершин рассказал о горе в семье – скончался его отец. Полковника Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана в отставке Виктора Авершина не стало 10 ноября 2023 года. Ему было 72 года, сообщает Zakon.kz.

Константин Авершин опубликовал на своей странице в Instagram фотографию отца, под которой оставил лаконичную запись: "07.10.1951-10.11.2023".

Виктор Григорьевич – ветеран органов КГБ-КНБ, орденоносец, полковник в отставке. Он работал во внешней разведке, а также занимался контрразведкой. В начале 90-х его перевели из разведки на должность замначальника Управления по борьбе с терроризмом. С 2000 года – руководитель представительства Центрального аппарата КНБ в южном регионе (в Алматы).

Виктор Авершин был награжден боевым орденом "Айбын" II степени.

Редакция Zakon.kz выражает соболезнования родным и близким полковника КНБ в отставке Виктора Авершина.

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