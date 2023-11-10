Скончался полковник КНБ в отставке Виктор Авершин

Константин Авершин опубликовал на своей странице в Instagram фотографию отца, под которой оставил лаконичную запись: "07.10.1951-10.11.2023".

Виктор Григорьевич – ветеран органов КГБ-КНБ, орденоносец, полковник в отставке. Он работал во внешней разведке, а также занимался контрразведкой. В начале 90-х его перевели из разведки на должность замначальника Управления по борьбе с терроризмом. С 2000 года – руководитель представительства Центрального аппарата КНБ в южном регионе (в Алматы).