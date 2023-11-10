Скончался полковник КНБ в отставке Виктор Авершин
Фото: Instagram/konstantin.avershin
Депутат Мажилиса Парламента Казахстана Константин Авершин рассказал о горе в семье – скончался его отец. Полковника Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана в отставке Виктора Авершина не стало 10 ноября 2023 года. Ему было 72 года, сообщает Zakon.kz.
Константин Авершин опубликовал на своей странице в Instagram фотографию отца, под которой оставил лаконичную запись: "07.10.1951-10.11.2023".
Виктор Григорьевич – ветеран органов КГБ-КНБ, орденоносец, полковник в отставке. Он работал во внешней разведке, а также занимался контрразведкой. В начале 90-х его перевели из разведки на должность замначальника Управления по борьбе с терроризмом. С 2000 года – руководитель представительства Центрального аппарата КНБ в южном регионе (в Алматы).
Виктор Авершин был награжден боевым орденом "Айбын" II степени.
Редакция Zakon.kz выражает соболезнования родным и близким полковника КНБ в отставке Виктора Авершина.
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