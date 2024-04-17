КНБ заявил о ликвидации регионального наркоканала
Фото: пресс-служба КНБ РК
В Комитете национальной безопасности (КНБ) Казахстана сегодня, 17 апреля 2024 года, рассказали о пресеченном наркоканале, сообщает Zakon.kz.
Из релиза следует, что региональный канал поставки наркотиков ликвидировали сотрудники Департамента КНБ по Кызылординской области и Байконыру при координации органов прокуратуры.
"В марте 2024 года в Кызылорде при попытке сбыта 3,5 кг опия задержаны пять граждан Казахстана. Кроме этого, в ходе дополнительных мероприятий обнаружена подпольная лаборатория по незаконному культивированию конопли", – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба КНБ РК
С санкции суда к задержанным лицам применена мера пресечения в виде содержания под стражей.
"Проводится досудебное расследование по ч. 2 ст. 300 и ч. 3 ст. 297 Уголовного кодекса РК. Иная информация, в соответствии с ч. 1 ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК, разглашению не подлежит".Пресс-служба КНБ РК
16 апреля 2024 года стало известно, что под Алматы полиция и ДКНБ при координации областной прокуратуры провели совместную спецоперацию по ликвидации крупной лаборатории по производству синтетических наркотиков. В ходе спецоперации в дачном домике выявили нарколабораторию, которой, по данным полицейских, заведовала которой 22-летняя алматинка.
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