Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Шымкенте запустили завод по производству керамогранита стоимостью более 25 млрд тенге

Запустили в Шымкенте, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2024 16:30 Фото: акимат города Шымкент
Сегодня в индустриальной зоне "Жулдыз" состоялся запуск первого этапа крупного инвестпроекта — завода по производству керамогранита. В торжественной церемонии приняли участие аким города Габит Сыздыкбеков и учредители зарубежной компании "WAN SHENG CERAMIC".

Аким города подчеркнул, что завод станет одним из крупнейших проектов строительной отрасли Центральной Азии. Благодаря поручениям Главы государства, проект получил полное сопровождение на всех этапах реализации. Открытие завода обеспечит отечественный рынок высококачественными строительными материалами, такими как керамическая плитка.

Запустили в Шымкенте, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2024 16:30

Фото: акимат города Шымкент

Учредитель ТОО "WAN SHENG CERAMIC" Ху Цзяньго выразил благодарность акимату за активную поддержку. По его словам, компания не только внедряет передовые технологии, но и планирует развивать программы для сотрудников.

Запустили в Шымкенте, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2024 16:30

Фото: акимат города Шымкент

Общая стоимость проекта — 25,5 млрд тенге, площадь завода составляет 32 га, а на производстве создано 350 рабочих мест. На первом этапе предприятие будет выпускать 12,7 млн кв. м керамической плитки в год, а после второго этапа мощность удвоится до 25,4 млн кв. м, что приведет к созданию дополнительных 350 рабочих мест.

Запустили в Шымкенте, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2024 16:30

Фото: акимат города Шымкент

Проект не только способствует развитию строительной отрасли, но и внедрению современных производственных технологий и созданию новых рабочих мест.

Запустили в Шымкенте, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2024 16:30

Фото: акимат города Шымкент

Читайте также

QazaqGaz завершил строительство внешней газовой инфраструктуры
QazaqGaz завершил строительство внешней газовой инфраструктуры для ТЭЦ в Алматы
Операторы связи готовы зайти на территорию банков
Операторы связи готовы зайти на территорию банков
Панельная сессия 5G Кселл
Самый активный по развитию 5G город назвал глава "Кселл"
Айсулу Омарова
Китай Шымкент 2024 год Бизнес
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Кто из знаков зодиака является любимчиком Вселенной
Кто из знаков зодиака является любимчиком Вселенной
Квишинг, новый вид мошенничества
Новый вид мошенничества – квишинг
Жена Валерия Меладзе показала их подросшую дочь
Жена Валерия Меладзе показала их подросшую дочь
Магнитная буря на Земле
Магнитная буря началась на Земле
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: