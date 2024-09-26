В Шымкенте запустили завод по производству керамогранита стоимостью более 25 млрд тенге

Сегодня в индустриальной зоне "Жулдыз" состоялся запуск первого этапа крупного инвестпроекта — завода по производству керамогранита. В торжественной церемонии приняли участие аким города Габит Сыздыкбеков и учредители зарубежной компании "WAN SHENG CERAMIC".

Аким города подчеркнул, что завод станет одним из крупнейших проектов строительной отрасли Центральной Азии. Благодаря поручениям Главы государства, проект получил полное сопровождение на всех этапах реализации. Открытие завода обеспечит отечественный рынок высококачественными строительными материалами, такими как керамическая плитка.

Фото: акимат города Шымкент

Учредитель ТОО "WAN SHENG CERAMIC" Ху Цзяньго выразил благодарность акимату за активную поддержку. По его словам, компания не только внедряет передовые технологии, но и планирует развивать программы для сотрудников.

Фото: акимат города Шымкент

Общая стоимость проекта — 25,5 млрд тенге, площадь завода составляет 32 га, а на производстве создано 350 рабочих мест. На первом этапе предприятие будет выпускать 12,7 млн кв. м керамической плитки в год, а после второго этапа мощность удвоится до 25,4 млн кв. м, что приведет к созданию дополнительных 350 рабочих мест.

Фото: акимат города Шымкент

Проект не только способствует развитию строительной отрасли, но и внедрению современных производственных технологий и созданию новых рабочих мест.