Финансисты обсудят вопросы макроэкономической стабильности в Алматы
Фото: пресс-служба Нацбанка РК
15 ноября Алматы в очередной раз примет финансистов. В этом году для национальной валюты – тенге – юбилейная дата, поэтому "сверить часы" в Казахстане соберутся руководители центробанков и финансовых институтов стран СНГ и зарубежья.
В повестке встречи – вопросы денежно-кредитной политики в текущих условиях, макроэкономической стабильности и фискальной дисциплины, а также темы киберустойчивости финансового сектора и роли инноваций в глобальном изменении финансовых рынков.
Мероприятие организовано Ассоциацией финансистов Казахстана при поддержке Национального Банка Казахстана и Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.
К слову, Конгресс финансистов Казахстана пройдет в онлайн и оффлайн формате. Онлайн-трансляция пленарных сессий и панельных дискуссий будет доступна на сайте fincongress.kz и на официальном YouTube-канале Национального Банка.
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