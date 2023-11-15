Глава Нацбанка: Цифровой тенге – шаг вперед для финансовой системы Казахстана

На XI Конгрессе финансистов 15 ноября, в день празднования 30-летия национальной валюты Казахстана, председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов рассказал Zakon.kz о планах по трансформации финансовой системы страны.

По словам Тимура Сулейменова, в Казахстане создали надежную финансовую инфраструктуру и адаптированную к рыночной экономике банковскую систему. В этой связи, считает главный банкир страны, введение новой формы денег, цифрового тенге, – это очередной шаг вперед.

"Сегодня, в день 30-летия нашей национальной валюты, была запущена третья форма денег – это цифровой тенге. На наш взгляд, это историческое событие, которое позволит поэтапно трансформировать нашу финансовую систему. Это мгновенные электронные платежи, в том числе без доступа к сети Интернет", – отметил Тимур Сулейменов.

Говоря о преимуществах новой системы, он подчеркнул, что она полностью интегрируется с системой блокчейн, что обеспечивает стопроцентную стабильность.

"Более того, мы собираемся интернационализировать тенге и использовать тенге в международных расчетах. И еще один положительный момент в использовании цифрового тенге – это возможность использования его в социальных программах. Здесь будет интеграция с Министерством труда и соцзащиты, через Социальную карту семьи и социальный кошелек", – сказал глава Нацбанка.

По его словам, новую систему уже начали использовать в Алматы.

"Надеюсь, что до конца годы мы наработаем какой-то опыт. И с 2024 года будем наращивать потенциал", – уточнил Тимур Сулейменов.

Глава Нацбанка также ответил на вопрос о том, все ли участники рынка, в том числе и банки второго уровня, положительно воспринимают новшество.

"Мне кажется, что любая система должна быть эффективной. Межбанковские комиссии – это уже тоже неэффективно. Это не то, на чем банки должны зарабатывать основную свою прибыль. Банки к этому относятся с пониманием. Эти барьеры – отчасти искусственные. В нашей единой финансовой системе деньги и платежи должны ходить безболезненно, без процентов. Соответственно, банки это хорошо понимают, но до тех пор, пока этой единой системы не было, конечно же, они этим пользовались. Это абсолютное нормальное рыночное поведение". Тимур Сулейменов

Глава Нацбанка отметил, что теперь, после того как внедрят новую систему, банки будут зарабатывать на чем-то другом.

Цифровой тенге запустили в розничный оборот 15 ноября в рамках Конгресса финансистов в Алматы.