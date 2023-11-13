Дело Кожабаева: суд приговорил экс-зампреда Антикора к 5,5 годам

В Шымкенте на 5 лет и 6 месяцев осудили бывшего прокурора города Максата Кожабаева. Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Вместе с ним в резонансном деле фигурирует и предприниматель Закир Гуламов, передает из зала суда корреспондент Zakon.kz.

Дело Кожабаева несколько месяцев расследовал Комитет национальной безопасности.

Сегодня, 13 ноября 2023 года, зал суда переполнен. Приговор вместе с подсудимым выслушали журналисты и их родные. Хоть процесс был и открытым, освещать его представителям СМИ удалось с условием не показывать лица подсудимых.

Приговором суда Кожабаев проведет в колонии 5 лет 6 месяцев, Гуламов – 5 лет и 1 месяц. Судья также попросил лишить бывшего прокурора госнаград.

Фото: Zakon.kz

Помимо этого осужденным запрещено занимать должности на госслужбе и квазигосударственных секторах.

Фото: Zakon.kz

"Суд признал виновным Кожабаева и Гуламова. Приговором суда, Кожабаев осужден на 5 лет 6 месяцев, Гуламов на 5 лет 1 месяц. Вина подсудимых доказана показаниями свидетелей, заключением судебных экспертиз", – вынес приговор Самиддин Темиралиев.

2 июля 2021 года Максат Аманкулович Кожабаев был назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

В январе 2023 года в Казнете появилась информация о его задержании. В КНБ подтвердили и уточнили, что Кожабаев задержан в рамках досудебного расследования по подозрению в совершении коррупционного правонарушения.