Обещал решить вопрос за 120 тысяч долларов: подробности приговора экс-зампредседателю Антикора

В деле Максата Кожабаева поставлена точка. Экс-зампредседателя Антикора приговорили к 5,5 годам колонии. Его признали виновным в получении 100 тысяч долларов мошенническим путем, сообщает Zakon.kz.

По данным суда, преступной умысел у Кожабаева и Гуламова появился еще в декабре 2021 года.

Кожабаев, являсь должностным лицом, во время встречи с Гуламовым узнал, что родственник его знакомого – Кудайбергенов, содержится под стражей по расследуемому уголовному делу. Гуламов попросил изменить меру пресечения Кудайбергенова на домашний арест, мол они готовы за это предоставить 100 тысяч долларов. Кожабаев заявил, что, используя свои связи, может освободить Кудайбергенова из зала суда. Только свои услуги оценил чуть дороже — в 120 тысяч долларов.

"Гуламов действуя с единым умыслом с Кожабаевым, подстрекая Кудайбергенова к даче взятки должностному лицу, путем обмана и злоупотребления доверием 5 декабря 2021 года получил 20 тысяч долларов США, а 29 января 2022 года – оставшуюся сумму в размере 100 тысяч долларов США и предал их Кожабаеву через их общего знакомого Алибекова. Выводы суда подтверждаются признательными показаниями Гуламова и показаниями свидетелей, заключениями экспертиз, результатами НСД и вещественными доказательствами", – объяснил приговор судья СМУС Самидин Темиралиев.

В деле также фигурирует взяткодатель — Жасулан Кудайбергенов. Выяснилось, что он хотел помочь "решить" уголовное дело в отношении бывшего руководителя инспекции транспортного контроля Астаны — Каната Кудайбергенова, своего однофамильца. При встречи с Кожабаевым и Гуламовым, взяткодатель Кудайбергенов записывал все разговоры на диктофон. Записи разговоров и стали главной уликой в деле. Однако, по данным суда, Кудайбергенов позже понял, что стал жертвой мошенничества и решил написать на них заявление.

"Потерпевшим был с начала Жасулан Кудайбергенов, потом его статус перевели на свидетеля, так как он сам пришел в специальные органы, обратился с заявлением, что его обманули. В связи с этим в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 367 и на основании примечания данной статьи он был освобожден от уголовной ответственности", – говорит судья Самидин Темиралиев.

По данным суда, Гуламов свою вину полностью признал, у него обнаружили 20 тысяч долларов. Кожабаев вину свою не признал и 100 тысяч долларов, которые по материалам дела были переданы экс-зампредседателю Антикора, следователями обнаружены не были.

"В качестве обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность и наказание Кожабаева суд принял во внимание наличие на иждивении малолетних детей, отягчающим обстоятельством - нарушение принятой им присяги. В качестве обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность и наказание Гуламову суд принял во внимание полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию тяжкого уголовного правонарушения, наличие на его иждивении малолетних детей признав данные обстоятельства исключительными. Обстоятельств, отягчающих его уголовную ответственность и наказание не установлено", - рассказал судья СМУС Шымкента.

Максат Кожабаев являлся прокурором Шымкента с 2018 по 2021 годы. 2 июля 2021 года его назначили заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.





Планируют ли обжаловать решение судьи осужденные пока неизвестно. Адвокаты, родственники Гуламова и Кожабаева отказались комментировать приговор.



