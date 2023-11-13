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Назначен гендиректор "Казавиаспас"

Назначен гендиректор "Казавиаспас" Фото: МЧС РК
Даулет Мамеков назначен на должность генерального директора авиации МЧС "Казавиаспас", сообщает Zakon.kz.

Даулет Мамеков родился 24 августа 1976 года.

В 1998 году окончил Казахскую государственную академию управления, а в 2012 году – Академию гражданской авиации.

Трудовой стаж:

· Флайт-менеджер, коммерческий директор, вице-президент по экономике и финансам, первый вице-президент АО "Авиакомпания "Евро-Азия Эйр" (1998-2007);

· Заместитель председателя Комитета ГА Министерства транспорта и коммуникаций РК (2008-2009);

· Вице-президент по экономике и финансам АО "Международный аэропорт Астана" (2009-2011);

· Государственный инспектор ОГК и ОТР Администрации Президента РК (2011-2013);

· Вице-президент по экономике и развитию АО "Международный аэропорт Алматы" (2013-2015);

· Заместитель генерального директора по производству ТОО "Airport Management Group" (2015-2016);

· Президент АО "Авиакомпания "Евро-Азия Эйр" (2017-2020);

· Учредитель-первый руководитель ТОО "Aviation Support" (2016-11.2023). 

Ранее стало известно, что Арсен Жаканбаев возглавил Комитет водного хозяйства.

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