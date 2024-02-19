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Назначен новый гендиректор "Казавиаспас"

назначение Фото: gov.kz
Ержан Жакенов назначен на должность генерального директора авиакомпании АО "Казавиаспас", сообщает Zakon.kz.

Как отметили в пресс-службе МЧС, Жакенов трудовую деятельность начал с эксперта управления безопасности полетов, управления по поддержанию летной годности, главного эксперта – старшего государственного авиационного инспектора управления авиационной безопасности Комитета гражданской авиации.

С июля 2023 г. по февраль 2024 г. работал авиационным инспектором Департамента авиационной безопасности АО "Авиационная администрация Казахстана".

Ранее должность занимал Даулет Мамеков. Он был назначен гендиректором компании в ноябре 2023 года.

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