Назначен новый гендиректор "Казавиаспас"

Ержан Жакенов назначен на должность генерального директора авиакомпании АО "Казавиаспас", сообщает Zakon.kz.

Как отметили в пресс-службе МЧС, Жакенов трудовую деятельность начал с эксперта управления безопасности полетов, управления по поддержанию летной годности, главного эксперта – старшего государственного авиационного инспектора управления авиационной безопасности Комитета гражданской авиации.



С июля 2023 г. по февраль 2024 г. работал авиационным инспектором Департамента авиационной безопасности АО "Авиационная администрация Казахстана".

Ранее должность занимал Даулет Мамеков. Он был назначен гендиректором компании в ноябре 2023 года.