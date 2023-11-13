Как Кселл помог промышленным гигантам увеличить производительность и сократить расходы

Что такое частные сети или Private LTE? Об этом хорошо знают специалисты ведущего мобильного оператора страны Кселл. Именно этот оператор одним из первых в СНГ и первым в Казахстане начал разворачивать приватные сети для крупнейших промышленных и горнодобывающих предприятий республики.

Так, накануне компания расширила зону покрытия внутренней сети на объектах ERG в Костанайской области – ССГПО и Качары Руда, инсталлировав дополнительные базовые станции 4G. Ранее pLTE от Кселл выбрали другие представителями горнорудного сектора страны - Polymetal International и KAZ Minerals.

Фото: Кселл

Сегодня в планах оператора покрытие частными сетями промышленных площадок в горнодобывающей и перерабатывающей отраслях для повышения эффективности технологических процессов добычи и переработки полезных ископаемых и повышения эффективности деятельности предприятий в целом и приближения их к стандартам Индустрии 4.0. К слову, последнее означает четвертую промышленную революцию, характеризующуюся интеграцией современных цифровых технологий в производственные процессы и широкое использование в контексте современной технологической трансформации производственных отраслей.

Фото: Кселл

Как рассказал, председателя правления АО "Кселл" Асхат Узбеков первая частная сеть в Казахстане была запущена на объекте Kaz Minerals Group – руднике Актогай, где была задача создания стабильной, отказоустойчивой и безопасной среды передачи данных для работы критически важных приложений.

"Мы запустили 19 базовых станций, адаптированных к переходу на 5G. Private LTE от Кселл позволил предприятию сократить простой карьерного транспорта, значительно снизить затраты на ремонт и техническое обслуживание инфраструктуры сети передачи данных, запустить новые цифровые сервисы на руднике. А что касается частной сети ERG, то она самая большая по покрытию в республике, которая объединяет 6 предприятий сразу трех областях – Карагандинской, Костанайской и Павлодарской. Реализованная сеть Private LTE на объектах ERG – это стабильная среда передачи данных для автоматизированной системы управления комплексами горной добычи и транспорта, а также повышение общей эффективности горнодобывающего оборудования на 10%". Асхат Узбеков

На сегодня на объектах ERG Кселл установил 34 базовые станции, а private LTE позволяет компании решать сразу несколько задач – автоматизировать ряд бизнес-процессов, наладить межмашинные коммуникации M2M, реализовать обмен данными посредством IoT-датчиков, замкнутую радиосвязь Push to Talk, цифровое видеонаблюдение, интегрировать системы безопасности и многое другое, причем часть этих сервисов планируется реализовать также при поддержке Кселл. Это позволило компании запустить свою, отдельную экосистему, которую в перспективе можно расширять и дополнять новыми сервисами и инструментами. К тому же, оператор планирует запустить еще 8 базовых станций на других объектах ERG и еще больше расширить частную сеть производственного гиганта.

"Установка базовых станций на площадках ССГПО и Качары Руда – это часть масштабного проекта ERG по оцифровке карьеров. Ранее совместно с Кселл мы провели большую работу по построению сетей LTE на наших предприятиях – Шубарколь комир, Алюминий Казахстана и ЕЭК. А это значит десятки единиц горнотранспортной техники на этих предприятиях обеспечены стабильным подключением к корпоративным информационным системам. Сегодня, благодаря современным технологиям можно в один клик получать точную информацию о работе самосвалов и экскаваторов, а значит эффективно управлять производственным процессом. Мы начали проект в 2019, а уже в этом году охватили сетями private LTE порядка 216 квадратных километров. Для сравнения это превышает по площади такие города как Тараз, Семей, Туркестан. Подключение к нашей сети промышленного оборудования, техники, производственного персонала позволяет работать с данными в реальном времени и получить прямые выгоды от существующих и будущих цифровых продуктов". Заместитель генерального директора по ИТ и цифровизации ERG Еркен Шназбаев

Частная сеть или Private Network или private LTE — это независимая, закрытая сеть сотовой связи, которая предоставляет безопасное и управляемое средство связи для определенной организации или предприятия. Она отличается от общедоступных сетей мобильной связи и предоставляют ряд преимуществ.

Фото: Кселл

Фото: Кселл

В частности, это полный контроль над своей частной сетью, включая управление полосой пропускания, безопасностью и конфигурацией сети, возможность настраивания приоритетов и гарантирования качества обслуживания для конкретных приложений и устройств, что важно для критичных операций, оптимизации покрытия сети и ее надежность, особенно в отдаленных или сложных средах, снижения задержек данных, что важно для приложений в реальном времени, таких как управление роботами и автономными устройствами.

Фото: Кселл

Вместе с тем, в Кселл как пионера в развертывании private LTE в Казахстане считают, что спрос на частные беспроводные сети значительно возрастет с развитием инфраструктуры 5G. Именно pLTE могут стать основой для цифровой трансформации компаний, развертывания и интеграции различных цифровых сервисов и технологий – Интернет вещей, искусственный интеллект, большие данные, облачные вычисления, робототехника и автоматизация процессов в рамках производственной инфраструктуры, создание смарт-фабрик, цифровых двойников и многое другое.