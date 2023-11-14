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В Актюбинской области запустят льготную жилищную программу для работников завода ферросплавов

В Актюбинской области запустят льготную жилищную программу для работников завода ферросплавов Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области
Льготная программа стартует в 2024 году для улучшения жилищных условий сотрудников Актюбинского завода ферросплавов АО "ТНК "Казхром", входящего в Eurasian Resources Group (ERG). Ее участникам "Отбасы банк" будет выдавать займы по ставке 5% годовых (ГЭСВ от 5,2%).

При этом обязательный первоначальный взнос для металлургов составит всего 10%.

Трехсторонний меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве подписали заместитель акима Актюбинской области Галымжан Елеуов, заместитель председателя правления Отбасы банка Нурлан Акшанов и заместитель генерального директора по финансам Евразийской Группы (ERG) Данияр Рахматуллаев.

В Актюбинской области запустят льготную жилищную программу для работников завода ферросплавов

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

В Актюбинской области запустят льготную жилищную программу для работников завода ферросплавов

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Для реализации программы участники соглашения направят по 700 млн тенге на паритетной основе. В результате общий бюджет составит 2,1 млрд тенге. Это позволит обеспечить собственным жильем порядка 110 семей.

При этом, среди заводчан приоритетно будут рассмотрены очередники акимата на жилье. Сотрудникам будет предоставлен выбор приобретения жилья на первичном или вторичном рынке Актобе.

"В текущем году планируется ввод в эксплуатацию рекордных 1,2 млн м2 жилья в нашей области. Это поможет улучшить жилищные условия многих семей и сделает наш регион еще более привлекательным для жизни и инвестиций. Уверен, что предоставление возможности приобретения жилья по льготным условиям для людей труда, работников промышленных предприятий, таких как Актюбинский завод ферросплавов, способствует повышению их устойчивости и стабильности. Это также отражается на социальной стабильности и развитии общества в целом. Акимат области всегда будет поддерживать подобные социально важные проекты и призывает другие предприятия последовать примеру ERG".Заместитель акима Актюбинской области Галымжан Елеуов

Список потенциальных заемщиков будет формировать Жилищная комиссия АО "ТНК "Казхром". Участниками программы могут стать сотрудники, не имеющие собственного жилья в течение последних пяти лет на территории РК, в том числе зарегистрированного на их членов семьи.

"Мы собрались по радостному поводу – жители Актобе, среди которых наши металлурги Актюбинского завода ферросплавов, смогут улучшить свои жилищные условия по льготной программе. Для нас важно, чтобы сотрудники ERG чувствовали себя счастливыми! Ведь сейчас жилье – это больше, чем просто стены и кров над головой. Это место, где проходит наша жизнь, растут дети".Заместитель генерального директора по финансам Евразийской Группы (ERG) Данияр Рахматуллаев

За последние семь лет более 180 металлургов Актюбинского завода ферросплавов стали обладателями собственного жилья в Актобе.

"Ежедневно "Отбасы банк" помогает приобретать жилье по доступным условиям 250 казахстанцам. Мы рады, что свой жилищный вопрос с нашей помощью могут решит и люди труда. И когда мы говорим о работнике предприятия, мы подразумеваем и его семью. И это не один человек, а еще три-четыре члена семьи. И все они в скором времени будут жить в собственном, уютном доме. Желаем благополучия этим семьям", – отметил заместитель председатель правления Отбасы банка Нурлан Акшанов.

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Редакция Zakon.kz
Актюбинская область
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