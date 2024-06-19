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Пять рабочих Актюбинского завода ферросплавов с ожогами попали в больницу

Пять рабочих Актюбинского завода ферросплавов с ожогами попали в больницу , фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2024 20:01 Фото: Zakon.kz
19 июня пять сотрудников Актюбинского завода ферросплавов (АЗФ) получили ожоги, их доставили в больницу, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили Zakon.kz в пресс-службе областного управления здравоохранения, в 16:02 на пульт "103" поступил вызов от медицинской сестры АЗФ с сообщением о пострадавших с ожогами пламенем разной локализации. 

"42-летнему пациенту с термическим ожогом пламенем лица, обоих предплечий оказана экстренная помощь. Ему произвели внутривенное обезболивание, наложили перевязочный материал. Пациент транспортирован в многопрофильную областную больницу", – рассказали в управлении. 

Отмечается, что он отказался от госпитализации.

Также четверо пострадавших с ожогами верхних конечностей транспортировали в больницу.

"Пациенты осмотрены в травмпункте. Площадь поражения пострадавших, доставленных санитарной бригадой АЗФ, от 5% до 13%. Они госпитализированы в травматологическое отделение", – заключили в облздраве.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Двое рабочих погибли от удара током на стройке в Кызылординской области. 

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