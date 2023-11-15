Казахстан, Азербайджан и Узбекистан планируют экспортировать "зеленую" энергию в Европу

Казахстан, Азербайджан и Узбекистан договорились о подготовке технического задания и совместного предприятия по экспорту "зеленой" энергетики, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в Министерстве энергетики РК.

"Соответствующее соглашение было достигнуто на прошедшей в Баку встрече министров энергетики и экономики Азербайджана, Узбекистана и Казахстана по обсуждению перспектив экспорта электроэнергии из стран Центральной Азии в Европу через территорию Азербайджана", – говорится в сообщении, размещенном на сайте Минэнерго РК 15 ноября 2023 года.

Фото: gov.kz

По итогам встречи главы ведомств подписали совместное коммюнике, в котором отметили потенциал стран в области возобновляемой энергии и готовность присоединиться к проекту экспорта электроэнергии, полученной из альтернативных источников, в Европу.

Фото: gov.kz

Участники пришли к соглашению о создании совместной рабочей группы для разработки технического задания по сотрудничеству:

в сфере энергетического обмена с акцентом на возобновляемые источники энергии;

в сфере возможностей разработки и экспорта зеленого водорода и зеленого аммиака и создании сопутствующей инфраструктуры".

"На основе разработанного и утвержденного технического задания будет объявлен тендер на подготовку предварительного технико-экономического обоснования. Также участники договорились изучить перспективу создания совместного предприятия для реализации проекта". Пресс-служба Минэнерго РК

Следующая встреча на уровне министров экономики и энергетики пройдет в Ташкенте (Узбекистан).

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