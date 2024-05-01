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Казахстан, Азербайджан и Узбекистан планируют совместно продавать зеленую энергию странам ЕС

Казахстан, Азербайджан и Узбекистан планируют совместно продавать зеленую энергию странам ЕС , фото - Новости Zakon.kz от 01.05.2024 18:40 Фото: Минэнерго РК
Главы министерств энергетики Казахстана, Азербайджана и Узбекистана в рамках Ташкентского международного инвестиционного форума 1 мая подписали меморандум о сотрудничестве по межсистемному соединению энергетических систем республик, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Минэнерго, целью подписанного меморандума является определение основных условий сотрудничества в рамках реализации проекта по межсистемному соединению энергетических систем Азербайджана, Казахстана и Узбекистана.

"Документ предполагает, что участники намерены изучить возможности соединения энергосистем путем прокладки высоковольтного кабеля по дну Каспийского моря и на территории других стран для осуществления наиболее оптимальной с технической и экономической точек зрения торговли зеленой энергией из Азербайджана, Казахстана и Узбекистана", – говорится в сообщении.

Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев отметил, что ранее был сформирован проект технического задания прокладки глубоководного кабеля по дну Каспия.

"В рамках технического задания будет разработана предполагаемая бизнес-модель для развития международных трансмиссионных коридоров (финансирование, поток доходов и владение) и для продажи зеленой энергии в страны Европейского союза. На основе вышеизложенного между министерствами энергетики трех стран был проработан проект меморандума о сотрудничестве по межсистемному соединению энергетических систем Азербайджана, Казахстана и Узбекистана", – сказал он.

По данным главы Минэнерго Казахстана, на сегодня обсуждены и согласованы базовые подходы по реализации данного проекта, и казахстанское ведомство всецело готово к дальнейшему полноценному взаимодействию.

Ранее Министерство энергетики разработало Концепцию развития водородной энергетики в Республике Казахстан до 2040 года. 

Диана Абдуллаева
МЭ РК Саткалиев Алмасадам Азербайджан Казахстан Узбекистан 2024 год Политика Каспийское море
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