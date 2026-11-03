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Общество

В Карагандинской области реализуют 186 инвестпроектов

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 14:32 Фото: пресс-служба Акорды
В Карагандинской области до 2032 года планируют реализовать 186 инвестиционных проектов на 7 трлн тенге и создать 36 тысяч новых рабочих мест.

Эти и другие итоги социально-экономического развития региона за девять месяцев текущего года представили президенту Касым-Жомарту Токаеву.

За этот период промышленное производство в области выросло на 4,9% и достигло 4,2 трлн тенге. Наибольший рост показало машиностроение – 26,2%. В обрабатывающей промышленности ведущую роль сохраняет металлургия.

Президент положительно оценил экономические показатели региона.

Сегодня экономика области демонстрирует уверенный рост. Это, безусловно, радует. Особенно следует отметить значительное увеличение экспорта продукции несырьевого сектора. В сфере тяжелой промышленности произведено продукции на общую сумму 4,2 триллиона тенге. Это действительно большое достижение, – сказал президент Касым-Жомарт Токаев.

В области развивают промышленные кластеры, ориентированные на переработку местного сырья. Так, из стали Qarmet производят элементы кузовов для автобусов QazTehna и трубы на заводе ТЭМПО. На базе Silumin of Qazaqstan формируется алюминиевый кластер, а Karaganda Insulation выпускает теплоизоляционные материалы.

В агропромышленном комплексе в этом году реализуют 40 инвестиционных проектов. Расширяются орошаемые площади, внедряются новые технологии выращивания и хранения продукции. Благодаря запуску современной молочно-товарной фермы в Осакаровском районе уже в следующем году область полностью обеспечит себя молоком.

За последние три года в регионе построили 1,5 млн квадратных метров жилья. Почти 2,5 тысячи квартир получили очередники.

Продолжается развитие социальной инфраструктуры. В сельской местности открыли 92 медицинских объекта. Телемедицина действует в 117 организациях и охватывает все сельское население. Парк скорой помощи пополнился на 113 автомобилей.

В регионе построили 13 школ, 10 из которых по проекту "Келешек мектептері". Еще 29 учебных заведений прошли реновацию. Началось строительство трех школ, пяти детских садов, Центра развития творчества и реабилитационного центра.

В области расширяются и возможности для занятий спортом. В Караганде при участии ключевого партнера Freedom строится футбольная академия на 3,5 тысячи мест.

Будет построен стадион на 15 тысяч зрителей, соответствующий четвертой категории УЕФА, и спортивные объекты для людей с инвалидностью.

Предусмотрены строительство конгресс-холла и реновация шести объектов культуры.

В коммунальной сфере ремонтными работами охвачено 570 км инженерных сетей. Продолжается газификация населенных пунктов. К 2027 году доступ к газу планируют обеспечить более чем для 58 тысяч жителей.

По программе "Таза Қазақстан" в Караганде создают два экопарка с прогулочными и велосипедными маршрутами. К развитию общественных пространств подключен Центр урбанистики.

По итогам года рост экономики Карагандинской области прогнозируется на уровне 4%.

Главная задача – чтобы развитие промышленности и привлечение инвестиций способствовали созданию рабочих мест и повышению благосостояния жителей.

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Айсулу Омарова
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