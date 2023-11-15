Дети смогут жаловаться в ООН: Мажилис ратифицировал протокол

На пленарном заседании Мажилиса Парламента депутаты приняли законопроект РК "О ратификации Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося процедуры сообщений", регламентирующий процедуру обращений в ООН, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Министр просвещения Гани Бейсембаев, представляя законопроект, напомнил, что президент в Послании поручил принять меры по присоединению Казахстана к третьему Факультативному протоколу к Конвенции о правах ребенка, касающемуся процедуры сообщений.

7 февраля 2023 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке данный Факультативный протокол подписан постоянным представителем Казахстана при ООН.

"Третий Факультативный протокол, касающийся процедуры сообщений, признает право каждого ребенка отстаивать свои права, предусмотренные в Конвенции о правах ребенка и двух ее Факультативных протоколах. Первый из них касается участия детей в вооруженных конфликтах, второй – торговли детьми, детской проституции и детской порнографии. Важно отметить, что дети и родители могут обращаться в Комитет ООН при условии, что они исчерпали все доступные внутренние средства правовой защиты, в том числе в судебном порядке на национальном уровне, не позднее одного года, с момента исчерпания внутренних средств правовой защиты". Гани Бейсембаев

По его словам, Факультативный протокол предусматривает конфиденциальную и закрытую процедуру рассмотрения сообщений Комитетом ООН по правам ребенка. По итогам рассмотрения рекомендации передаются государству, которое обязуется рассмотреть предложения Комитета и принять необходимые меры.

"Порядок рассмотрения запросов и соображений Комитета ООН по правам человека, признанных Казахстаном регламентирован совместным приказом генеральной прокуратуры, министерств юстиции и иностранных дел – "О некоторых вопросах рассмотрения запросов и соображений договорных органов по правам человека, компетенцию которых признала Республика Казахстан" от 1 февраля 2022 года". Гани Бейсембаев

Он акцентировал внимание депутатов на том, что дети являются одной из наиболее уязвимых групп и нуждаются в повышенном внимании и защите своих прав и свобод, гарантированных Конституцией Казахстана.

В 1994 году Казахстан ратифицировал Конвенцию о правах ребенка, в 2001 году ратифицированы два из трех факультативных протоколов.

"Сегодня Казахстан ратифицирует третий и последний Факультативный протокол, что еще раз подтверждает приверженность Казахстана обеспечению прав и интересов ребенка". Гани Бейсембаев

Ранее проект закона был размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения.