Арест руководителя Управления ТЭК Астаны: в Антикоре озвучили подробности

Официальный представитель Агентства по противодействию коррупции Арман Тлеукенов на брифинге 15 ноября рассказал, в чем конкретно подозревают арестованного руководителя Управления топливно-энергетического комплекса Астаны, передает Zakon.kz.

Как сообщил официальный представитель Антикора Арман Тлеукенов, руководителя Управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства Астаны подозревают в получении взятки в крупном размере.

"Взятка в виде загородного дома от руководителя частной компании получена за лоббирование интересов частной организации при определении поставщика работ по строительству канализационных очистных сооружений в Астане". Арман Тлеукенов

Об аресте главы Управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства в Астане стало известно 14 ноября. Сейчас в отношении чиновника продолжается досудебное расследование, с санкции суда он помещен под стражу.