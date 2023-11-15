Карагандинская область заняла второе место в страновом рейтинге по легкости ведения бизнеса

Карагандинская область становится все привлекательнее для предпринимателей. Регион занял второе место в страновом рейтинге по легкости ведения бизнеса.

Рост деловой активности предпринимателей отметил аким области Ермаганбет Булекпаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК.

"Количество субъектов малого и среднего бизнеса увеличилось на 12,2% – это более 100 тысяч новых налогоплательщиков. Половина активного населения, а это каждый второй житель области, занята в малом и среднем бизнесе. Выпуск продукции МСБ достиг 1,2 трлн тенге", – сказал глава региона.

Область первой в республике вдвое снизила ставку розничного налога. Благодаря этому с момента внесения изменений в шесть раз увеличилось количество налогоплательщиков. Новой мерой поддержки бизнеса воспользовались более 900 предпринимателей.

В обслуживание крупных компаний вовлечено более 800 предприятий МСБ. Это в том числе дает дополнительные рабочие места. Трудоустроено более 6 тысяч жителей.

В регионе работают госпрограммы, направленные на развитие предпринимательства. Для реализации молодежных бизнес-идей одобрены кредиты под 2,5% годовых и гранты для 365 предпринимателей. Выдано 212 грантов по нацпроекту. Одобрено 396 бизнес-планов по проекту "Ауыл Аманаты". К концу года планируется довести портфель проектов поддержки бизнеса по всем программам до 5,5 тысячи.

Благодаря нацпроектам, программам и частным инициативам создано 43 тысячи новых рабочих мест. Трудоустроено более 11 тысяч молодых людей.

Все предпринимаемые меры позволили уменьшить уровень безработицы в регионе до 4,1%. Это самый низкий показатель по стране.