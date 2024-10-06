Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Туркестанская область заняла второе место по явке на референдум по АЭС

Туркестанская область заняла второе место по явке на референдум по АЭС, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2024 00:27 Фото: Zakon.kz, pexels
По регионам Туркестанская область заняла второе место – 75,31% проголосовавших сделали выбор, сообщает Zakon.kz.

На республиканском референдуме 6 октября была опубликована информация о предварительных итогах явки граждан, имеющих право голоса. В день голосования Центральная комиссия референдума в течение дня предоставляла информацию об открытии участков и начале голосования, а также каждые два часа члены ЦКР РК передавали данные территориальных комиссий областей, городов республиканского значения, столицы об участии голосующих.

Голосование на участках по республике завершилось в 20:00. Согласно данным, представленным комиссиями областей, городов республиканского значения, столицы, по состоянию на 20:00 6 октября 2024 года 63,87% от общего числа граждан, включенных в списки, получили бюллетени.

Читайте также

референдум по АЭС
Эксперты оценили данные exit poll референдума по строительству АЭС
референдум по АЭС
71,8% граждан проголосовали "за" строительство АЭС в Казахстане – exit poll
Елена Беляева
Референдум в Казахстане Туркестанская область 2024 год АЭС Референдумы Строительство АЭС в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Голосование на республиканском референдуме по АЭС началось в Токио
Казахстанский хирург из Японии высказался насчет строительства АЭС в стране
Алсу
Адвокат экс-супруга Алсу опубликовал фото его предполагаемой возлюбленной
Шоу
Казахстанская воспитательница покорила Андрея Малахова и гостей его шоу
Актер Дмитрий Харатьян обратился с иском в суд: что об этом известно
Актер Дмитрий Харатьян обратился с иском в суд: что об этом известно
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: