Туркестанская область заняла второе место по явке на референдум по АЭС

По регионам Туркестанская область заняла второе место – 75,31% проголосовавших сделали выбор, сообщает Zakon.kz.

На республиканском референдуме 6 октября была опубликована информация о предварительных итогах явки граждан, имеющих право голоса. В день голосования Центральная комиссия референдума в течение дня предоставляла информацию об открытии участков и начале голосования, а также каждые два часа члены ЦКР РК передавали данные территориальных комиссий областей, городов республиканского значения, столицы об участии голосующих.

Голосование на участках по республике завершилось в 20:00. Согласно данным, представленным комиссиями областей, городов республиканского значения, столицы, по состоянию на 20:00 6 октября 2024 года 63,87% от общего числа граждан, включенных в списки, получили бюллетени.