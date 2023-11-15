Добыча нефти, отопительный сезон, газификация: о чем Саткалиев доложил Токаеву

15 ноября 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра энергетики Алмасадама Саткалиева, сообщает Zakon.kz.

Президент был проинформирован об основных вопросах развития энергетической отрасли и показателях топливно-энергетического комплекса страны за 10 месяцев 2023 года, а также о реализации крупных нефтегазовых и энергетических проектов.

В ходе встречи Алмасадам Саткалиев сообщил, что за указанный период добыча нефти в Казахстане составила 74,8 млн тонн, производство нефтепродуктов – 11,2 млн тонн, добыча газа – 48,7 млрд кубометров, производство электроэнергии – 93,5 млрд кВт ч, добыча урана – 15,35 тыс. тонн.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено о реализуемых мерах по развитию национальной электрической сети, новом механизме реализации электроэнергии, введенном с июня 2023 года.

Главе государства также была представлена информация о введенном дополнительном контроле за прохождением зимнего отопительного сезона.

В частности, по данным министра, для обеспечения энергетических объектов подготовлено 5,5 млн тонн угля и 100 тыс. тонн мазута.

Кроме этого, президент был проинформирован о планах ведомства по дальнейшей газификации страны.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев поручил держать на особом контроле вопросы прохождения отопительного сезона и реализации проектов по модернизации энергетической инфраструктуры, а также принять меры по обеспечению бесперебойных поставок ГСМ и сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок.

Материал по теме Токаев отметил важность модернизации энергетической инфраструктуры страны

Алмасадам Саткалиев возглавил Министерство энергетики Казахстана в апреле 2023 года. В этом же месяце у нового главы Минэнерго состоялась первая встреча с Касым-Жомартом Токаевым. О чем они тогда поговорили, можете узнать по ссылке выше.