Добыча нефти и развитие энергетики: о чем Аккенженов доложил Токаеву

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра энергетики Ерлана Аккенженова, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 3 марта 2026 года, проинформировала пресс-служба Акорды:

"Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о ситуации в топливно-энергетическом комплексе страны, ходе реализации ключевых проектов и планах по дальнейшему развитию сектора".

Отмечается, что президенту было доложено об устойчивой динамике добычи нефти. Глава государства был также проинформирован о планах по увеличению нефтепереработки в рамках реализации проектов расширения:

Шымкентского НПЗ – с 6 до 12 млн тонн в год,

Атырауского НПЗ – с 5,5 до 6,7 млн тонн,

Павлодарского ПНХЗ – с 5,5 до 9 млн тонн.

Как сообщается, Ерлан Аккенженов рассказал о планах ввода новых энергетических мощностей до 2029 года. В текущем году планируется завершить строительство ТЭЦ-2 в Алматы, а также электростанций на базе парогазовой установки в Кызылординской и Туркестанской областях. Также была представлена информация о ходе разработки национального проекта "Развитие угольной генерации".

"По итогам встречи президент дал ряд поручений по дальнейшему развитию топливно-энергетического сектора, в том числе по своевременному и качественному осуществлению запланированных проектов в нефтегазовой, нефтегазохимической и электроэнергетической отраслях. Он также подчеркнул важность активного внедрения цифровых решений и технологий искусственного интеллекта для обеспечения эффективной работы производственных объектов". Пресс-служба Акорды

Ранее Касым-Жомарт Токаев выслушал доклад министра внутренних дел и дал ряд поручений.