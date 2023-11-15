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Более 1000 туристов одновременно принимает Зерендинская курортная зона в Акмолинской области

Более 1000 туристов одновременно принимает Зерендинская курортная зона в Акмолинской области Фото: Visit Kazakhstan
В Акмолинской области расположены несколько крупных курортов страны, одной из них является Зерендинский район, который богат на различные зоны отдыха и исторические места.

Регион является территориальным каркасом в развитии внутреннего и въездного туризма региона, поэтому включен в ТОП карты туристификации страны.

Здесь расположен государственный национальный природный парк "Кокшетау".

Напомним, что глава государства в ходе своего рабочего визита в Акмолинскую область поручил принять системные меры по развитию Зерендинской курортной зоны. В рамках данной задачи в местными исполнительными органами ведется комплексная работа, направленная на усовершенствование Зерендинской курортной зоны.

"В прошлом году государственный национальный природный парк "Зеренда" посетило 17,1 тыс. туристов, и эта цифра растет с каждым годом. Согласно проведенному хронометражу отдыхающих, посетивших Ульгулинский водопад, а также на открытых пляжных локациях, таких как коммунальный пляж озера Зерен, базы отдыха "Лагуна" и "Восточная" количество однодневных посетителей составило более 100,0 тыс. человек".Руководитель управления туризма Акмолинской области Андрей Подгурский

Спикером сообщается, что туристский кластер представлен 27 тур объектами с общим коечным фондом более 1,3 тысячи мест, а точнее 1376 мест.

Далее Андрей Иванович остановился на проектах, реализуемых в рамках поручения президента адресованных на развитие курортной зоны.


"Утвержден план развития Зерендинской курортной зоны до 2025 года. он предусматривает поэтапную реализацию 31 инфраструктурного проекта, из них на решение инфраструктурных и экологических проблем будет реализовано 11 мероприятий, развитие транспортно-логистической и коммуникационной инфраструктуры – 2 мероприятия, совершенствование рекреационной деятельности особо охраняемой природной территории – 4 мероприятия, обеспечение безопасности – 2 мероприятия, развитие туристского потенциала – 12 мероприятий".Андрей Подгурский

Стало известно, что для удобства туристов и в рамках подготовки к летнему сезону Зерендинской курортной зоны проведен текущий ремонт дорожного полотна с устройством асфальтового покрытия к туристским объектам, подведено освещение автомобильной дороги вдоль всей зоны отдыха которая составляет 5,5 км с 143 опорами и осветительными приборами. К тому же, установлены 5 камер видеонаблюдения, в том числе при въезде на территорию туристских объектов. На трассе Кокшетау – Атбасар установлена карта-схема туристских объектов Зерендинской курортной зоны, также на въезде в с. Зеренда поставлена инсталляция "Neo Nomad 20".

В управлении предпринимательства сообщили, что в текущем году 2023 году выделены средства на приобретение и установку контейнеров для твердых бытовых отходов, пляжных зонтов, кабинок для переодевания, уличных биотуалетов, к тому же завершена установка трех светосигнальных громкоговорящих установок в поселке Зеренда. Силами ГНПП "Кокшетау" установлены беседки для отдыха, лавочки и мусорные контейнеры на туристских тропах. Туристскими объектами ЗКЗ устанавливаются усилители приема сигнала интернет связи к ранее уложенным оптоволоконным линиям за счет собственных вложений. Работа направленная на развитие Зерендинской курортной зоны продолжается, поручения главы государства на особом контроле местных исполнительных органов.

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Редакция Zakon.kz
Акмолинская область
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