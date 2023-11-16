Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Министерство обороны воспитывает и объединяет патриотов Родины

Министерство обороны воспитывает и объединяет патриотов Родины Фото: пресс-служба МО РК
В Западно-Казахстанской области участники информационно-агитационной группы Минобороны провели ряд встреч и организовали военно-патриотические мероприятия под девизом "Қазақстанның тірегі – айбынды жастар".

В средних общеобразовательных школах Уральска и в Подстепновской сельской школе Теректинского района военнослужащие провели уроки мужества.

В центре искусств "Атамекен", вместившем более тысячи человек, состоялись торжественные проводы призывников на срочную воинскую службу. В мероприятии приняли участие представители областного акимата, департамента по делам обороны, ветераны Вооруженных сил, курсанты военно-технической школы, студенты и школьники. На память новобранцам воспитанники детско-юношеского движения "Жас сарбаз" вручили подарки.

Министерство обороны воспитывает и объединяет патриотов Родины

Фото: пресс-служба МО РК

Министерство обороны воспитывает и объединяет патриотов Родины

Фото: пресс-служба МО РК

Для уральцев Государственный военно-исторический музей Вооруженных сил РК развернул в центре "Атамекен" выставку стрелкового оружия разных времен.

Замечательным подарком для горожан стал праздничный концерт, подготовленный силами Центрального ансамбля, Центрального военного оркестра Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил и хора Национальной гвардии. На концерт были приглашены военнослужащие Вооруженных сил, Пограничной службы КНБ, Национальной гвардии, сотрудники областного Департамента полиции и ветераны.

Министерство обороны воспитывает и объединяет патриотов Родины

Фото: пресс-служба МО РК

В рамках мероприятий представители департамента воспитательной и идеологической работы Министерства обороны посетили ветерана Великой Отечественной войны Константина Леонтьевича Кочерёжкина. Первого ноября фронтовику исполнилось 96 лет.

Уроженец п. Новенький Зеленовского района в 1944 году был призван в армию. Участвовал в разгроме Квантунской армии Японии. Особенно ожесточенными были бои под Харбином.

Министерство обороны воспитывает и объединяет патриотов Родины

Фото: пресс-служба МО РК

С Дальнего Востока связист Кочерёжкин был переведен в Германию. Демобилизовался в 1951 году. В мирное время работал на мясокомбинате. Вместе с супругой Людмилой Ивановной Константин Леонтьевич воспитал четверых детей, подаривших им внуков и правнуков.

Боевые заслуги Константина Кочерёжкина отмечены орденом Отечественной войны III степени. За выполнение задания по восстановлению связи в боях с японскими милитаристами награжден медалью "За боевые заслуги".

Военнослужащие пожелали фронтовику здоровья и долгих лет жизни, а солисты Центрального ансамбля и хора Национальной гвардии исполнили для него песни военных лет.

В целом мероприятиями военно-патриотической направленности было охвачено около двух тысяч западноказахстанцев.

Читайте также

Из Болгарии экстрадировали казахстанца, подозреваемого в терроризме
Из Болгарии экстрадировали казахстанца, подозреваемого в терроризме
Димаш Кудайберген возвращается домой
Димаш Кудайберген возвращается домой
В Акмолинской области родился 20-ти миллионный житель страны
В Акмолинской области родился 20-миллионный житель страны
Редакция Zakon.kz
Западно-Казахстанская область Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
штормовое предупреждение
Снег, туман и сильный ветер: в столице и 13 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение
Жена Кайрата Нуртаса опубликовала пост-обращение
Жена Кайрата Нуртаса опубликовала пост-обращение
В Казахстане изменились правила проведения ремонта многоквартирных жилых домов
В Казахстане изменились правила проведения ремонта многоквартирных жилых домов
Село Жетыген в Алматинской области станет городом и получит новое название
Село Жетыген в Алматинской области станет городом и получит новое название
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления