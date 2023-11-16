Министерство обороны воспитывает и объединяет патриотов Родины

В Западно-Казахстанской области участники информационно-агитационной группы Минобороны провели ряд встреч и организовали военно-патриотические мероприятия под девизом "Қазақстанның тірегі – айбынды жастар".

В средних общеобразовательных школах Уральска и в Подстепновской сельской школе Теректинского района военнослужащие провели уроки мужества.

В центре искусств "Атамекен", вместившем более тысячи человек, состоялись торжественные проводы призывников на срочную воинскую службу. В мероприятии приняли участие представители областного акимата, департамента по делам обороны, ветераны Вооруженных сил, курсанты военно-технической школы, студенты и школьники. На память новобранцам воспитанники детско-юношеского движения "Жас сарбаз" вручили подарки.

Фото: пресс-служба МО РК





Фото: пресс-служба МО РК

Для уральцев Государственный военно-исторический музей Вооруженных сил РК развернул в центре "Атамекен" выставку стрелкового оружия разных времен.

Замечательным подарком для горожан стал праздничный концерт, подготовленный силами Центрального ансамбля, Центрального военного оркестра Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил и хора Национальной гвардии. На концерт были приглашены военнослужащие Вооруженных сил, Пограничной службы КНБ, Национальной гвардии, сотрудники областного Департамента полиции и ветераны.

Фото: пресс-служба МО РК

В рамках мероприятий представители департамента воспитательной и идеологической работы Министерства обороны посетили ветерана Великой Отечественной войны Константина Леонтьевича Кочерёжкина. Первого ноября фронтовику исполнилось 96 лет.

Уроженец п. Новенький Зеленовского района в 1944 году был призван в армию. Участвовал в разгроме Квантунской армии Японии. Особенно ожесточенными были бои под Харбином.

Фото: пресс-служба МО РК

С Дальнего Востока связист Кочерёжкин был переведен в Германию. Демобилизовался в 1951 году. В мирное время работал на мясокомбинате. Вместе с супругой Людмилой Ивановной Константин Леонтьевич воспитал четверых детей, подаривших им внуков и правнуков.

Боевые заслуги Константина Кочерёжкина отмечены орденом Отечественной войны III степени. За выполнение задания по восстановлению связи в боях с японскими милитаристами награжден медалью "За боевые заслуги".

Военнослужащие пожелали фронтовику здоровья и долгих лет жизни, а солисты Центрального ансамбля и хора Национальной гвардии исполнили для него песни военных лет.

В целом мероприятиями военно-патриотической направленности было охвачено около двух тысяч западноказахстанцев.