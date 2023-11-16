Участие жителей в благоустройстве районов становится традицией в Усть-Каменогорске

Проводимая в городе программа развития микрорайонов приобрела более углубленный формат. Со своей стороны аким ВКО Ермек Кошербаев не раз высказывался о необходимости тесного взаимодействия чиновников с населением.

Хотя диалог с местной общественностью велся и раньше. Аким города и его команда приезжали в районы, слушали просьбы населения и затем определяли, что смогут сделать в первую очередь.





"Не всегда удавалось правильно расставить приоритеты. К примеру, какие улицы асфальтировать именно первыми, а какие можно отложить до следующего лета. Лучше всего определить это могут только сами жители районов. Поэтому мы и решили еще больше привлекать их". Жаксылык Омар

Теперь после визита акима в микрорайон там формируется инициативная группа из пяти-семи человек, которых выдвигают жители. Эти люди уже в акимате проводят серию совещаний с чиновниками, чтобы сформировать окончательный план работ на год с учетом желаний населения и имеющихся возможностей.

В октябре такие планы уже составили для поселков Левый Берег и Шмелев Лог. Сейчас идет обсуждение с жителями района аэропорта. В целом, местные власти планируют провести в 2024 году работы как минимум в пяти периферийных районах города.