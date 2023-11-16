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В Кокшетау введено более 200 тысяч квадратных метров жилья

В Кокшетау введено более 200 тысяч квадратных метров жилья Фото: Берик Ескенов
В административном центре Акмолинской области динамично развивается жилищное строительство, появился крупный микрорайон Сары-Арка. В городе активно ведется строительство новых зданий и многоэтажных домов, они строятся по государственным программам, а также представителями бизнеса.

Администрацией города и местными исполнительными органами особый упор делается на доступность жилья.

"В Кокшетау введено в эксплуатацию 200 871 квадратных метров жилья, в том числе коммерческое жилье – 182 944 квадратных метров, государственное жилье- 2 527 кв.м., индивидуальное жилищное строительство – 15 400 кв.м. Работа в этом направлении продолжается, на сегодняшний день ведется строительство 48-ти многоквартирных жилых домов, из них за счет бюджета строится 28 квартир, а это составит 91 000 кв.м., или 1264 квартиры".Аким города Кокшетау Бауыржан Гайса

Информируется, что в текущем году в областном центре сданы 6 домов: 4 арендных и 2 кредитных, к тому же, до конца года планируется сдача 6 домов, по остальным домам на сегодня ведутся строительно-монтажные работы, планируется сдать в 2024 году.

Как сообщили в акимате Кокшетау, в первом квартале текущего года были сданы 2 арендных дома, новоселье отметили около 100 семей. Напомним, что в рамках празднования Дня Республики сданы 2 арендных дома, ключи получили 65 семей.

Также, стало известно, что ведутся работы по корректировке генерального плана города Кокшетау, завершение работ планируется на 2025 год.

"В настоящее время очередность на предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства по городу Кокшетау составляет порядка 28 000. На сегодняшний день предоставлен 41 земельный участок очередникам по мере выявления неиспользуемых. Ведется строительство наружных сетей электроснабжения для массива индивидуальных жилых строений и внутриквартальных инженерных сетей в поселка Станционный", – уведомил Бауыржан Гайса.

По информации спикера в административном центре Акмолинской области появится еще 48 новых многоэтажек. Местными исполнительными органами ведется комплексная работа направленная на улучшение качества строительных работ.

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Редакция Zakon.kz
Кокшетау
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