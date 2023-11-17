В Кокшетау отремонтируют порядка 50 километров дорог

Акмолинская область является пристоличным регионом, в последние годы наблюдается динамичное развитие областного центра – города Кокшетау. Строятся новые дома, административные здания и объекты бизнеса.

Не остается в стороне качество и строительство дорог. Подробнее об этом рассказали в акимате города.

"Специалистами ЖКХ запланировано проведение ремонта более 49 км дорог, а именно с щебеночным покрытием – 14 км, с асфальтобетонным покрытием – 35 км. Из запланированного объема работ завершены работы на 32 участках города. Проведены работы по отсыпке улиц фрезерованным материалом на 16 участках. Выполнен ямочный ремонт площадью более 40 тысяч кв. метров. К тому же в рамках развития транспортной инфраструктуры завершены работы по среднему ремонту автомобильного моста по улице Ашимова через железную дорогу. По оставшимся участкам дорог работы продолжается". Аким города Кокшетау Бауыржан Гайса

Информируется, что в городе реализуются 5 двухгодичных проектов. Это реконструкция дороги от Уалиханова до путепровода, строительство перекрестка на автодорогу "Астана – Петропавловск" с подъездной дорогой, средний ремонт дорог в микрорайоне Бейбитшилик", реконструкция дороги по улице Габдуллина участок от Акана серэ до ул. Уалиханова" и средний ремонт дорог в микрорайоне Застанционный".

Как проинформировали в акимате, дороги ремонтируются во многих районах Кокшетау, к примеру по проекту "Реконструкция дороги по улице Кызыл Жар от развилки до моста села Красный Яр" проведен конкурс, определена подрядная организация. Также разработан проект "Строительство дорог в микрорайоне Сарыарка".

Разрабатываются проекты по среднему ремонту улично-дорожной сети города Кокшетау протяженностью 6300 метров.

"На сегодняшний день заключены договора по проектам: строительство дорог вдоль озера Копа от ул. Кенесары до моста, реконструкция дороги по проспекту Назарбаева от улицы Куанышева до объездной дороги, строительство дорог мкр. Сарыарка, строительство объездной дороги вдоль озера Копа от проспекта Назарбаева до улицы Умышева поселка Красный Яр с подъездом к селу Кызыл Жулдыз". Бауыржан Гайса

Акиматом города проводится работа по обновлению объектов освещения и сетей электроснабжения. Сообщается, что в текущем году завершен капитальный ремонт 19 кабельных линий и 15 трансформаторных подстанций.

Наряду с дорогами комплексно ведется работа по освещению города.

"Установлены световые мачты на внутриквартальных территориях в количестве 151 штуки. Дополнительно проведены конкурсные процедуры по закупу 1000 светильников. На сегодняшний день установлено 550 светильников. Завершены работы по установке опор освещения от Омской трассы до поселка Станционный. Завершены работы по реализации проекта "Строительство линии освещения поселка Станционный", проект введен в эксплуатацию, по текущему ремонту уличного освещения по Абулкасымова, Жунусова, Калинина и Осипенко", – резюмировали в городском акимате.