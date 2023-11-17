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"Байтерек" и Банк Развития Китая обсуждают расширение сотрудничества

"Байтерек" и государственный Банк Развития Китая обсуждают расширение сотрудничества и кредитное партнерство Фото: АО НУХ "Байтерек"
16 ноября 2023 года председатель правления АО "НУХ "Байтерек" Нурлан Байбазаров провел встречу с президентом Государственного Банка Развития Китая господином Тань Цзюнем.

На встрече стороны обсудили текущее состояние и перспективы партнерства между двумя организациями, расширение инвестиционного сотрудничества между Банком развития Казахстана и ГБРК, а также совместную работу в рамках Межбанковского объединения ШОС.

Фото: АО НУХ "Байтерек"

По итогам встречи "Байтерек" и ГБРК договорились об открытии новых кредитных линий для финансирования проектов в обрабатывающей промышленности и инфраструктуре.

Нурлан Байбазаров выразил мнение, что совместные усилия обеих компаний могут сыграть важную роль в развитии экономики Казахстана. Глава ГБРК подчеркнул, что холдинг "Байтерек" является ключевым партнером Банка в Казахстане и регионе.

Фото: АО НУХ "Байтерек"

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Редакция Zakon.kz
Байтерек
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