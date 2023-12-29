Рекорды кредитования и "зеленые" облигации: итоги 2023 года подвели в Банке Развития Казахстана

АО "Банк Развития Казахстана" (дочерняя структура АО "НУХ "Байтерек") подвело итоги своей работы в 2023 году.

В уходящем году Банк расширил кредитование реального сектора экономики страны, в частности, по крупным проектам в обрабатывающей промышленности и инфраструктуре, а также экспортным операциям.

Так, в течение 2023 года Банком было одобрено к финансированию рекордное число проектов – 40 проектов на сумму 1,2 трлн тенге. Открыто финансирование по 36 проектам в обрабатывающей промышленности и инфраструктуре, а также по предэкспортным операциям на общую сумму 727 млрд тенге. Также продолжилось совершенствование бизнес-процессов – сроки рассмотрения заявок сократились с 73 до 60 дней.

Отметим, что в течение 2023 года в эксплуатацию было введено три инвестпроекта, где создано 798 новых постоянных рабочих мест.

По итогам года топ-5 отраслей в портфеле Банка составили проекты в металлургии (24,6%), нефтепереработке (21,2%), горно-металлургическом комплексе (16,7%), электроснабжении (9,7%) и машиностроении (7,2%).

Важным достижением в работе БРК стало внедрение нового инструмента – синдицированного финансирования проектов совместно с казахстанскими банками второго уровня. 29 декабря Банк совместно с АО "Нурбанк" и АО "Банк ЦентрКредит" подписали трехстороннее соглашение о намерениях предоставить финансирование в рамках синдицированного займа.

Также отмечаем высокие оценки, полученные по итогам независимой оценки системы управления рисками и внутреннего контроля подтверждающие соответствие процессов Банка по управлению рисками и внутреннему контроля международным стандартам COSO ERM и Basel.

Среди достижений также следует отметить дебютные размещения "зеленых" облигаций на казахстанском фондовом рынке: в марте прошел листинг облигаций на 10 млрд тенге на бирже KASE, а в декабре – листинг на бирже AIX на сумму 15 млн долларов США. Для последнего впервые среди всех финансовых институтов в Центральной Азии была получена сертификация по международным стандартам климатических облигаций Climate Bonds Initiative.

В 2023 году БРК в числе первых в Казахстане получил ESG-рейтинг на уровне "3" и общим баллом 60 от агентства Sustainable Fitch. Эта оценка отражает стремление и инициативы Банка в области устойчивого развития.

Были сохранены рейтинги инвестиционного уровня. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings улучшило прогноз до "стабильного", рейтинги подтверждены на уровне "BBB-". Moody's подтвердило рейтинги эмитента БРК на уровне "Baa2", прогноз изменен со "стабильного" на "позитивный". Fitch подтвердило рейтинг БРК на уровне "BBB/стабильный".

Активно развивалось международное сотрудничество. В мае был подписан кредитный договор с Государственным Банком Развития Китая на сумму до 300 млн долларов США. Также в течение 2023 года был заключен целый ряд соглашений о сотрудничестве с такими зарубежными финансовыми организациями, как Czech Export Bank, Sinosure, LBBW, Helaba и Saudi EXIM Bank. БРК вступил в Ассоциацию институтов финансирования развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе в качестве полноправного участника.

Фото: пресс-служба БРК

"Банк Развития Казахстана благодарит партнеров за доверие и плодотворное сотрудничество в 2023 году и желает в новом 2024 году еще больше стабильности, успешных проектов и новых возможностей для роста и достижения поставленных руководством страны задач". Председатель правления БРК Марат Елибаев

В 2024 году БРК продолжит развивать инструменты финансирования, чтобы поддерживать диверсификацию экономики Казахстана и развивать крупные проекты в обрабатывающей промышленности и инфраструктуре.