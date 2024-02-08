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Вместо 90-летней школы построили новую в Астане

Вместо 90-летней школы построили новую в Астане Фото: gov.kz
Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram сообщил об открытии двенадцатой новой школы, передает официальный сайт столичного акимата.

"Двенадцатую по счету новую школу открыли в Астане! Школа №36 расположена в районе Сарыарка по ул. Карасай батыра. Ранее дети учились в школе, которая была построена почти 90 лет назад! Теперь же учащиеся учатся в комфортном учебном заведении.

Новая школа рассчитана на 2400 ученических мест в две смены. Учебное заведение оснащено современными учебными кабинетами. Также имеются спортивный и актовый залы, медицинский кабинет, библиотека, детские площадки и др.

Таким образом, в течение учебного года открыли 12 школ. До конца учебного года откроем еще 3 школы.

Кроме того, по поручению главы государства в городе реализуем нацпроект "Комфортная школа". В рамках проекта в период с 2024-2025 годы построим 24 школы нового формата почти на 90 тыс. ученических мест (в 2 смены). 15 из них будут расположены в бурно развивающихся районах Нура и Есиль.

Всего же до 2027-2028 г. планируем построить 80 школ почти на 200 тыс. ученических мест (в 2 смены)", – написал аким столицы.

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